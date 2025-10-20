október 20., hétfő

Sport

43 perce

Borbély Sándor ausztriai ezüstérme

Címkék#Borbély Sándor#sport#futás

A SZoESE futója, Borbély Sándor ezüstérmet szerzett az ausztriai futóversenyen.

Pum András

A termálfürdőjéről méltán híres ausztriai Bad Loipersdorfban rendezték meg a 24. Buschenschank elnevezésű futóversenyt. A viadalon rajthoz állt a vasi Borbély Sándor is.

Borbély Sándor
Borbély Sándor ezüstérmet szerzett
Fotó: VN/id. Borbély Sándor

A tíz országból érkezett 300 versenyző több táv közül is választhatott és ideális futóidőben rajtolhatott el. Az útvonal nehéz volt, sok emelkedővel és lejtővel tarkítva. A cél terület község központjában lett kialakítva, ahol a versenyzők beérkezése után zenés rendezvény kezdődött stájer módra, vendéglátással. A szentgotthárdi Borbély Sándor a 10,5 kilométeres távon indult – összesen 64-en választották ezt a távot. Erős kezdés után két kilométernél már csak ketten voltak az élen, Borbély Sándor és osztrák vetélytársa. Végül a hazai futó nyerte a versenyt.

Borbély Sándor jól teljesített

Eredmény, 10,5 kilométer: 2. Borbély Sándor (SZoESE) 37:34.

 

