október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megmozdult az ország

13 perce

Budapest Maraton: a rekordok éve Vas vármegyei hősökkel

Címkék#Budapest Maraton#SPAR Budapest Maraton Fesztivál#tűzoltó

Vasárnap ismét megmozdult az ország és a világ: Magyarország minden szegletéből és 119 országból érkeztek futók Budapestre. A 40. SPAR Budapest Maraton minden idők legnagyobb hazai futóeseményének bizonyult, rengeteg vasi versenyzővel.

Vaol.hu
Budapest Maraton: a rekordok éve Vas vármegyei hősökkel

A rekordokat döntő 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál idén is hatalmas tömegeket mozgatott meg – köztük rengeteg Vas vármegyei sportolót. Összesen 40 851-en neveztek a különböző távokra, a maratoni távon a mezőny felét külföldiek alkották. A célban ünnepelték a Budapest Maratonok történetének 100 ezredik célba érőjét is, ami igazi történelmi pillanatot jelentett a hazai futósportban.

Hatalmas tömeg a 40. Budapest Maratonon – köztük rengeteg vasi futó
Hatalmas tömeg a 40. Budapest Maratonon – köztük rengeteg vasi futó
Forrás: Budapest Sportiroda

40. SPAR Budapest Maraton: Vas vármegye futói is a csúcson a rekordokat döntő eseményen

A vármegyét 360 futó képviselte a hétvégi távokon, a maratonisták pedig 25 különböző településről érkeztek. A férfiak között a leggyorsabb a szombathelyi Farkas Roland lett 02:51:30-as idővel, míg a hölgyek mezőnyében Bödei-Miklós Hajni, szintén Szombathelyről, 03:24:50 alatt teljesítette a 42,195 kilométert.

Vas vármegyeiek a rekordmaratonon

Fotók: Budapest Sportiroda

Korábban megírtuk: a szombathelyi tűzoltó, Borbás Tibor teljes menetfelszerelésben kevesebb mint öt és fél óra alatt futotta le a maratont, hogy az örökbefogadás fontosságára hívja fel a figyelmet. Az ő példája is jól mutatja, hogy a Budapest Maraton nemcsak a sportteljesítményről, hanem az emberi történetekről, kitartásról és közösségi összefogásról is szól.

A futók a klasszikus táv mellett rövidebb versenyeken is rajthoz állhattak, így a családi futásoktól a félmaratonig mindenki megtalálta a maga kihívását. A szervezők szerint az idei fesztivál nemcsak méretében, hanem hangulatában is minden eddiginél emlékezetesebb volt – a főváros ikonikus pontjain át kígyózó futófolyam látványa egy egész ország büszkeségét jelképezte.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu