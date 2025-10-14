Budapest Maraton: a rekordok éve Vas vármegyei hősökkel

A rekordokat döntő 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál idén is hatalmas tömegeket mozgatott meg – köztük rengeteg Vas vármegyei sportolót. Összesen 40 851-en neveztek a különböző távokra, a maratoni távon a mezőny felét külföldiek alkották. A célban ünnepelték a Budapest Maratonok történetének 100 ezredik célba érőjét is, ami igazi történelmi pillanatot jelentett a hazai futósportban.

Hatalmas tömeg a 40. Budapest Maratonon – köztük rengeteg vasi futó

Forrás: Budapest Sportiroda

40. SPAR Budapest Maraton: Vas vármegye futói is a csúcson a rekordokat döntő eseményen

A vármegyét 360 futó képviselte a hétvégi távokon, a maratonisták pedig 25 különböző településről érkeztek. A férfiak között a leggyorsabb a szombathelyi Farkas Roland lett 02:51:30-as idővel, míg a hölgyek mezőnyében Bödei-Miklós Hajni, szintén Szombathelyről, 03:24:50 alatt teljesítette a 42,195 kilométert.