1 órája
Budapest Maraton: a rekordok éve Vas vármegyei hősökkel
Vasárnap ismét megmozdult az ország és a világ: Magyarország minden szegletéből és 119 országból érkeztek futók Budapestre. A 40. SPAR Budapest Maraton minden idők legnagyobb hazai futóeseményének bizonyult, rengeteg vasi versenyzővel.
A rekordokat döntő 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál idén is hatalmas tömegeket mozgatott meg – köztük rengeteg Vas vármegyei sportolót. Összesen 40 851-en neveztek a különböző távokra, a maratoni távon a mezőny felét külföldiek alkották. A célban ünnepelték a Budapest Maratonok történetének 100 ezredik célba érőjét is, ami igazi történelmi pillanatot jelentett a hazai futósportban.
40. SPAR Budapest Maraton: Vas vármegye futói is a csúcson a rekordokat döntő eseményen
A vármegyét 360 futó képviselte a hétvégi távokon, a maratonisták pedig 25 különböző településről érkeztek. A férfiak között a leggyorsabb a szombathelyi Farkas Roland lett 02:51:30-as idővel, míg a hölgyek mezőnyében Bödei-Miklós Hajni, szintén Szombathelyről, 03:24:50 alatt teljesítette a 42,195 kilométert.
Vas vármegyeiek a rekordmaratononFotók: Budapest Sportiroda
Korábban megírtuk: a szombathelyi tűzoltó, Borbás Tibor teljes menetfelszerelésben kevesebb mint öt és fél óra alatt futotta le a maratont, hogy az örökbefogadás fontosságára hívja fel a figyelmet. Az ő példája is jól mutatja, hogy a Budapest Maraton nemcsak a sportteljesítményről, hanem az emberi történetekről, kitartásról és közösségi összefogásról is szól.
A futók a klasszikus táv mellett rövidebb versenyeken is rajthoz állhattak, így a családi futásoktól a félmaratonig mindenki megtalálta a maga kihívását. A szervezők szerint az idei fesztivál nemcsak méretében, hanem hangulatában is minden eddiginél emlékezetesebb volt – a főváros ikonikus pontjain át kígyózó futófolyam látványa egy egész ország büszkeségét jelképezte.