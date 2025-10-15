Októberi Csatafutás: nevek, eredmények, képek

Csatafutás

Fotó: VN/Woki Zoltán

Csatafutás - kellemes időben, népes létszámmal

Rendhagyó módon, idén első alkalommal rendeztek Szentgotthárdon október hónapban is Csatafutást - több mint 200-an álltak rajthoz. Ennek az volt az egyik fő oka, hogy a futók – főleg pici gyerekek és idősek - elkerüljék a nyári hónapokra egyre jobban jellemző kánikulát, hőséget. A verseny így kellemes őszi időben, szikrázó napsütésben kezdődött az ovisokkal. Az ezt követő gyerekfutamokban is szép számmal vettek részt iskolások. A 9,5 km-es főfutam útvonala Ausztriába, egy dombtetőre vezetett át, majd onnan tértek vissza a futók Szentgotthárd Fő terére. A férfi abszolút győztes Karsai Márton (Szentgotthárd), a női pedig Khell Róza (Őriszentpéter) lett. Az 1664 méteres hobbifutam útvonala a várkertben volt kijelölve, egy kört kellett teljesíteni - osztrák házaspár diadalmaskodott. A Nordic Walking főleg Ausztriában népszerű, így nem csoda, hogy itt főleg osztrákok indultak, és szintén kettős osztrák győzelem született.

Mindenki, aki teljesítette a távját, befutóérmet kapott, és bőséges pékárú, sütemény, müzli, alma, banán, ásványvíz várt a célba érkezőkre. Az eredményhirdetésen minden korcsoport az 1-3. helyezettek lett jutalmazva. De a szervezők kiosztottak több különdíjat is, például a legfiatalabb „versenyző” 2 évesen, a legidősebb 87 évesen állt rajthoz. Különdíjat kapott a legnépesebb, öt főt számláló család, a legtávolabbról érkezett futó (Dunakeszi), a legaktívabb pedagógus (aki 30 iskolást mozgósított a versenyre).