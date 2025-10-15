44 perce
Októberi Csatafutás: nevek, eredmények, képek
Nagy sikerrel zajlott le az Októberi Csatafutás. Csatafutás: több min 200-an álltak rajthoz - nevek, eredmények, képek.
Forrás: VN/Woki Zoltán
Csatafutás - kellemes időben, népes létszámmal
Rendhagyó módon, idén első alkalommal rendeztek Szentgotthárdon október hónapban is Csatafutást - több mint 200-an álltak rajthoz. Ennek az volt az egyik fő oka, hogy a futók – főleg pici gyerekek és idősek - elkerüljék a nyári hónapokra egyre jobban jellemző kánikulát, hőséget. A verseny így kellemes őszi időben, szikrázó napsütésben kezdődött az ovisokkal. Az ezt követő gyerekfutamokban is szép számmal vettek részt iskolások. A 9,5 km-es főfutam útvonala Ausztriába, egy dombtetőre vezetett át, majd onnan tértek vissza a futók Szentgotthárd Fő terére. A férfi abszolút győztes Karsai Márton (Szentgotthárd), a női pedig Khell Róza (Őriszentpéter) lett. Az 1664 méteres hobbifutam útvonala a várkertben volt kijelölve, egy kört kellett teljesíteni - osztrák házaspár diadalmaskodott. A Nordic Walking főleg Ausztriában népszerű, így nem csoda, hogy itt főleg osztrákok indultak, és szintén kettős osztrák győzelem született.
Mindenki, aki teljesítette a távját, befutóérmet kapott, és bőséges pékárú, sütemény, müzli, alma, banán, ásványvíz várt a célba érkezőkre. Az eredményhirdetésen minden korcsoport az 1-3. helyezettek lett jutalmazva. De a szervezők kiosztottak több különdíjat is, például a legfiatalabb „versenyző” 2 évesen, a legidősebb 87 évesen állt rajthoz. Különdíjat kapott a legnépesebb, öt főt számláló család, a legtávolabbról érkezett futó (Dunakeszi), a legaktívabb pedagógus (aki 30 iskolást mozgósított a versenyre).
Októberi CsatafutásFotók: Woki Zoltán
Csatafutás - eredmények
Gyerekfutam I. (U6), 300 m, fiú: 1. Szabó Soma (Szentgotthárd), 2. Réczeg Marcell (Magyarlak), 3. Táncsics Benedek (Szombathely). Lány: 1. Kovács Rozi (Szentgotthárd), 2. Peresztegi Karolin (Szombathely), 3. Simon Szofi (Szentgotthárd).
Gyerekfutam II. (U8), 400 m, fiú: 1. Pócza Olivér (Szentgotthárd), 2. Németh Bence (Szentgotthárd), 3. Andor Ármin (Zalaháshágy). Gyerekfutam, lány: 1. Hompasz Emma (Szentgotthárd), 2. Farkas Júlia (Szentgotthárd), 3. Bencsik Szofi (Szentgotthárd).
Gyerekfutam III. (U10), 800 m, fiú: 1. Domján Dávid (Kőszeg), 2. Szücs Bence (Szentgotthárd), 3. Stekovits Ármin (Magyarlak). Lány: 1. Szabó Szonja (Szombathely), 2. Mikos Blanka (Szentgotthárd), 3. Möbius Liza.
Gyerekfutam IV. (U12), 800 m, fiú: 1. Hompasz Máté (Szentgotthárd), 2. Farkas Benedek (Szentgotthárd), 3. Andor Bulcsú (Zalaháshágy). Lány: 1. Mohylatova Oksana (Szentgotthárd), 2. Hegyi Dorka (Bajánsenye), 3. Herczeg Hanna (Magyarlak).
Gyerekfutam V., 1200 m, U14. fiú: 1. Hegyi Regina (Bajánsenye), 2. Karsai Liza (Szentgotthárd), Andor Eliza (Zalaháshágy). Fiú: 1. Sipos Zalán; (Rábagyarmat), 2. Pongrácz Krisztofer (Magyarszombatf), 3. Csendes Barnabás (Szentgotthárd). U18, fiú: 1. Merkli Áron (Magyarlak), 2. Benczik Márk (Szentgotthárd), 3. Papp Milán (Rátót).
Főfutam, 9,5 km, férfi: 1. Karsai Márton (Zsida), 2. Kelemen Tamás (Pacsa), 3. Majkut Gábor (Narda). Női: Khell Róza (Őriszentpéter), 2. Pendl-Márovic Anna (Neustift), 3. Deli Anna (Szentgotthárd).
Hobbifutam, 1664 m, férfi: 1. Ostermann Christian (Graz), 2. Szabó Gábor (Szombathely), 3. Huss Harald (Graz). Lány: 1. Ostermann Cornelia (Graz), 2. Tóth Kinga (Szentgotthárd), Jóna Eliza Zoé (Gencsapáti).
Nordic Walking, 5 km, férfi: 1. Ostermann Michael (Graz), 2. Herrklotz Christian (Grosspetersdorf), 3. Woki Zoltán (Szentgotthárd). Női: 1. Rauter Tamara (Graz), Ostermann Helga (Graz), 3. Buchhäusl Ursula (Jennersdorf).