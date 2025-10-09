Csatafutás: szombaton rajt!

Szentgotthárd, Fő tér, szombat, 14.00: októberi Csatafutás!

Csatafutás: ideális idő, szép környezet várja a futókat.

Fotó: VN/Woki Zoltán

Az előnevezés már lezárult, de a verseny napján a helyszínen 12.30-tól még lehet nevezni.

Csatafutás

A 200 előnevező között a legfiatalabb a piciknél 2 éves, a legidősebb a főfutamban 87 éves lesz. Számos osztrák futó mellett egy szerb és egy ukrán sportoló is nevezett - utóbbi képviseli a 12. nemzetet a Csatafutás 23 éves történelmében. Érkezett nevezés Budapestről, Győrből, Sopronból, de még Bécsből és Grazból is.

A főszervező Woki Zoltán szerint az októberi Csatafutás szó szerint új színt visz a versenybe, ami már a fák lombozatán is látszik, főleg az osztrák szakaszon. Érdemes lesz a futóknak időnként oldalra és felfelé tekinteni, a természet szépségét is élvezni. A közhiedelemmel ellentétben az utóbbi évek statisztikái alapján október csak a hatodik legcsapadékosabb hónap, de az eső természetesen sohasem zárható ki.