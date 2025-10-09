október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Futás

39 perce

Csatafutás: szombaton rajt!

Címkék#Szentgotthárd#októberi#Csatafutás

Szombaton 14 órakor Szentgotthárd Fő terén a gyerek futamokkal elrajtol az októberi Csatafutás! Csatafutás: 200 előnevező már van, de a helyszínen még lehet nevezni.

Tóth Gábor
Csatafutás: szombaton rajt!

Csatafutás: ideális idő, szép környezet várja a futókat.

Fotó: VN/Woki Zoltán

Szentgotthárd, Fő tér, szombat, 14.00: októberi Csatafutás!

Csatafutás
Csatafutás: ideális idő, szép környezet várja a futókat.
Fotó: VN/Woki Zoltán

Az előnevezés már lezárult, de a verseny napján a helyszínen 12.30-tól még lehet nevezni.

Csatafutás

A 200 előnevező között a legfiatalabb a piciknél 2 éves, a legidősebb a főfutamban 87 éves lesz. Számos osztrák futó mellett egy szerb és egy ukrán sportoló is nevezett - utóbbi képviseli a 12. nemzetet a Csatafutás 23 éves történelmében. Érkezett nevezés Budapestről, Győrből, Sopronból, de még Bécsből és Grazból is.

A főszervező Woki Zoltán szerint az októberi Csatafutás szó szerint új színt visz a versenybe, ami már a fák lombozatán is látszik, főleg az osztrák szakaszon. Érdemes lesz a futóknak időnként oldalra és felfelé tekinteni, a természet szépségét is élvezni. A közhiedelemmel ellentétben az utóbbi évek statisztikái alapján október csak a hatodik legcsapadékosabb hónap, de az eső természetesen sohasem zárható ki.

 Az időjárás előrejelzés szerint száraz, kellemes őszi meleg, 18-20 fokos hőmérséklet várható, tehát ideális futóidő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu