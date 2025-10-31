Hatalmas botrány a Falco és a Körmend ősi riválisánál: játékos ütött meg egy szurkolót - videó

Ahogy arról a zaol.hu részletes tudósításában beszámolt, a férfi kosárlabda NB I. hatodik fordulójában a Zalakerámia ZTE KK hazai pályán szenvedett vereséget a Kaposvári KK ellenfeleként (83-90). A lefújást követően forrtak az indulatok, a zalaegerszegiek amerikai légiósa, Jericole Hellems a Kaposvár elleni vereség után nem viselte jól, hogy a szurkolók kifejezték elégedetlenségüket. Teljesen elszakadt a cérna a ZTE kosarasánál és megütött egy szurkolót. A sportpályára cseppet sem való jelenetet az M4 Sport stábja felvette és meg is osztotta hivatalos közösségi oldalán:

