Egis Körmend: a volt közönségkedvenc bejelentkezett a kispadra

Delmonte Madison facebook-oldalán posztolta: szívesen jönne és segítene korábbi csapatának.

Pum András

Az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapata három vereséggel kezdte a bajnokságot. Hazai pályán az NKA Pécs és a Sopron, legutóbb pedig idegenben a Debrecen ellen maradtak alul a piros-feketék. A Körmend múltjához méltatltan szereplés miatt vasárnap közös megegyezéssel távozott a szlovén vezetőedző, Teo Hojc. A körmendiek azt is bejelentették, hogy a szombati, Atomerőmű SE elleni hazai bajnokira Kocsis Tamás másodedző készíti fel a csapatot - a klub pedig dolgozik a végleges vezetőedző megtalálásán.

Egis Körmend
Delmonte Madison bejelentekezett az Egis Körmend kispadjára
Fotó: Delmonte Madison facebook-oldala

Egis Körmend: edzőjelölt az államokból...

Nos, a tengerentólrúl már valaki be is jelentkezett a kispadra. Ő pedig nem más, mint a korábban Körmenden hosszú és sikeres éveket lehúzó, Charles Edmonsonnal remek légióspárost alkotó Delmonte "Nickel" Madison. Az Egyesült Államokban élő korábbi közönségkedvenc kosaras rendszeresen követi volt csapata eredményeit, hétfőn pedig az alábbiakat posztolta facebook-oldalára (vélhetően google fordító segítségvel született a poszt).

"Most hallottam a körmendi edzőváltásról. Készen állok, hogy ma visszatérjek és eddzek a csapatnak, ha elfogadtok. Értem a kultúrát, a nagyvárost, és tudom, mit jelent nyerni MTE mezben. Ez a szervezet volt a legfényesebb pillanatom a játékosi karrieremben — az izgalom és a siker az, amit a szurkolók megérdemelnek. Egyszer MTE, mindig MTE. Ki más van olyan készen, mint én?🏀❤️🖤"

 

