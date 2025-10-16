október 16., csütörtök

Egis Körmend: az Egis Gyógyszergyár Zrt. marad a kosárlabdacsapat névadó partnere

Címkék#EGIS Körmend#sport#támogatás

A 2025/2026-os szezonban is folytatódik a gyógyszergyár a vasi város csapatának együttműködése. A piros-feketék továbbra is Egis Körmend néven lépnek pályára a bajnokságban.

Pum András

A megállapodást Poroszlai Csaba, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója és Zsebe Ferenc, az Egis Körmend ügyvezetője írta alá - olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. 

Egis Körmend
A 2025/26-os szezonban is Egis Körmend a csapat neve
Fotó: Szendi Péter

A bejelentés értelmében a nagy múltú együttes a 2025–2026-os bajnokságban is a gyógyszergyár nevét viseli. Az Egist több évtized óta szoros kapcsolat fűzi Körmendhez, hiszen a gyógyszergyár a város legnagyobb munkáltatója, egyben a régió meghatározó nagyvállalata. Amellett, hogy a vállalat folyamatosan bővíti, fejleszti körmendi telephelyét, számos helyi kezdeményezést is fölkarolt, hozzájárulva a vasi város fejlődéséhez.

Egis Körmend: nagyon fontos az Egis Gyógyszergyár támogatása

„Nagyon fontos klubunk számára az Egis Gyógyszergyár Zrt. támogatása, illetve annak meghosszabbítása – mondta Zsebe Ferenc, az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapatát működtető gazdasági társaság ügyvezetője. – Különösen ebben a jubileumi szezonban, hiszen csapatunk országos szinten is egyedülálló módon idén az ötvenedik élvonalbeli idényét kezdte meg. Az Egis biztos hátteret jelent nemcsak a kosárcsapat, hanem az egész város számára is. A csapat azon lesz, hogy az ünnepi szezonban minél jobb szerepléssel tudjuk a belénk vetett bizalmat visszaigazolni.”

„Az együttműködésünk több mint tízéves múltra tekint vissza. 2014 óta bebizonyosodott, hogy megbízható partnerre találtunk egymásban – hangsúlyozta Poroszlai Csaba, az Egis Gyógyszergyár Zrt. vezérigazgatója. – Sok nagy pillanatot idézhetünk föl: a 2016-os kupagyőzelmet, a 2022-es bajnokság második helyezésének megszerzését, egy évvel később pedig a bronzéremét. Körmendi gyáregységünket 2018 óta folyamatosan bővítjük, fejlesztjük legutóbb nyáron jelentettünk be egy jelentős beruházáscsomagot. Itthon vagyunk Körmenden, fontos számunkra az itt élők közössége, sikere és a sport iránti szeretete.

 

 

