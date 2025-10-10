Egis Körmend: hajdúsági túra a győzelem reményében

Mindkét csapat vereséggel kezdte a bajnokságozt, úgyhogy jelen pillanatban a Debrecen az utolsó, az Egis Körmend az utolsó előtti a tabellán. A hajdúságiak a nyitányon hazai pályán szaladtak egy méretes pofonba: a Budapesti Honvád 94-70-re nyert Debrecenben. Legutóbb Székesfehérváron léptek parkettre a debreceniek, ott meg 100-83-ra kaptak ki. Azaz két meccsen egy 24 és egy 17 pontos vereség – nem kimomdottan álomrajt....Pedig Pethő Ákos csapatában szerepel a 2024/25-ös szezonban a Szolnokkal bajnoki címet szerzett Bojan Subotic is. Debrecenben pattogtat a legutóbb Körmenden kosarazó Gáspár Mátyás.

Az Egis Körmend nyáron igazolt kosarasa, Ivosev Tamás a Pécs ellen gyengébben, a Sopron ellen viszont jobban játszott

Fotó: Szendi Péter

Egis Körmend: a vasi csapat is két vereség után lép parkettre

Az Egis Körmend rajtja sem sikerült, a nyitányon egylabdás meccsen, hazai pályán hosszabbítás után 97-95-re maradt alul az NKA Universitas Pécs ellen. Ez még csak-csak belefért, hiszen ha az utolsó pillanatban eleresztett Ferencz Csaba-tripla oda esik, ahová Fepu hármasai szoktak. De a Sopron elleni hazai 95-71-es zakóval már nehéz elszámolni. Valamelyest mentőkörülmény lehet, hogy bokasérülése miatt Durázi Krisztofer egyik meccsen sem játszhatott, ráadásul az első meccs előtt a fél csapat beteg volt. És ugye mind a négy légiósát lecserélte a Körmend, nyilván nem megy olyan hamar az összeszokás. De ettől még csúnya a hazai 24 pontos vereség.

– Úgy gondolom, mindannyian értjük és tudjuk, hogy nem ismételhetjük meg a múlt mérkőzés néhány dolgát - mondta Teo Hojc, az Egis Körmend vezetőedzője a piros-feketék facebook-oldalán. – Azok a játékosok, akik részt tudtak venni az edzéseken, jól dolgoztak. A tréningeken ismét az alapokra koncentrálunk, próbáljuk javítani és korrigálni azokat. De a legfontosabb, hogy szombaton sokkal nagyobb intenzitással, fizikalitással és koncentrációval játsszunk a korábbinál. Enélkül semmi sem fog működni.