október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Egis Körmend: hajdúsági túra a győzelem reményében

Címkék#EGIS Körmend#debrecen#kosárlabda

A kosárlabda NB I 3. fordulójában szombaton 18 órakor az Egis Körmend a Debreceni EAC otthonában szerepel.

Pum András

Mindkét csapat vereséggel kezdte a bajnokságozt, úgyhogy jelen pillanatban a Debrecen az utolsó, az Egis Körmend az utolsó előtti a tabellán. A hajdúságiak a nyitányon hazai pályán szaladtak egy méretes pofonba: a Budapesti Honvád 94-70-re nyert Debrecenben. Legutóbb Székesfehérváron léptek parkettre a debreceniek, ott meg 100-83-ra kaptak ki. Azaz két meccsen egy 24 és egy 17 pontos vereség – nem kimomdottan álomrajt....Pedig Pethő Ákos csapatában szerepel a 2024/25-ös szezonban a Szolnokkal bajnoki címet szerzett Bojan Subotic is. Debrecenben pattogtat a legutóbb Körmenden kosarazó Gáspár Mátyás. 

Egis Körmend
Az Egis Körmend nyáron igazolt kosarasa, Ivosev Tamás a Pécs ellen gyengébben, a Sopron ellen viszont jobban játszott
Fotó: Szendi Péter

Egis Körmend: a vasi csapat is két vereség után lép parkettre

Az Egis Körmend rajtja sem sikerült, a nyitányon egylabdás meccsen, hazai pályán hosszabbítás után 97-95-re maradt alul az NKA Universitas Pécs ellen. Ez még csak-csak belefért, hiszen ha az utolsó pillanatban eleresztett Ferencz Csaba-tripla oda esik, ahová Fepu hármasai szoktak. De a Sopron elleni hazai 95-71-es zakóval már nehéz elszámolni. Valamelyest mentőkörülmény  lehet, hogy bokasérülése miatt Durázi Krisztofer egyik meccsen sem játszhatott, ráadásul az első meccs előtt a fél csapat beteg volt. És ugye mind a négy légiósát lecserélte a Körmend, nyilván nem megy olyan hamar az összeszokás. De ettől még csúnya a hazai 24 pontos vereség.
– Úgy gondolom, mindannyian értjük és tudjuk, hogy nem ismételhetjük meg a múlt mérkőzés néhány dolgát - mondta Teo Hojc, az Egis Körmend vezetőedzője a piros-feketék facebook-oldalán. – Azok a játékosok, akik részt tudtak venni az edzéseken, jól dolgoztak. A tréningeken ismét az alapokra koncentrálunk, próbáljuk javítani és korrigálni azokat. De a legfontosabb, hogy szombaton sokkal nagyobb intenzitással, fizikalitással és koncentrációval játsszunk a korábbinál. Enélkül semmi sem fog működni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu