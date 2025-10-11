1 órája
Egis Körmend: harmadszor is vereség
A kosárlabda NB I 3. fordulójában az Egis Körmend harmadik mérkőzését is elveszítette. A vasiak Debrecenben kaptak ki 19 ponttal.
Debreceni EAC–Egis Körmend 96-77 (25-18, 28-21, 20-24, 23-14). Debrecen, Oláh Gábor utcai sportcsarnok, 1000 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra, Major, Szilágyi.
Debreceni EAC: Tyus 23/9, Mócsán16/12, Wade 12/12, Szubotics 17/6, Gáspár -, Csere: Hőgye 11/9, Kovács 10, Osztojics 7/3, Varga -. Edző: Pethő Ákos.
Egis Körmend: Moore 10, Blondin 8/3, Kiss B. 6, Ivosev 14, Avery 22/3. Csere: Ferencz 14/6, Doktor 2, Hansen 1, Kiss M. -. Edző: Teo Hojc.
Az eredmény alakulása. 3. perc: 8-4. 6. perc: 11-4. 8. perc: 17-17. 9. perc: 25-18. 12. perc: 31-20. 13. perc: 34-25. 16. perc: 43-27. 17. perc: 50-29. 18. perc: 52-32. 19. perc: 53-36. 22. perc: 58-41. 27. perc: 68-49. 29. perc: 73-54. 32. perc: 77-65. 35. perc: 87-69.
A körmendi együttes már pénteken útra kelt, az éjszakát Debrecenben töltötte, így kipihenten léphetett parkettre az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban. Nem tarthatott a csapattal a még mindig bokasérüléssel bajlódó Durázi Krisztofer és a térdsérülést szenvedett Chuba Ohams sem.
Avery duplájával a vasiak szereztek vezetést (0-2), a hazaiak Tyus két büntetőjével egyenlítettek (2-2). Ivosev is betalált, aztán Wade eresztette el egy sikeres hármast (5-4). A Debrecen aztán elkapta a fonalat, pontosabban célzott és hamarosan már 11-4-re vezetett. Zárkózott a Körmend, Blondin hármasával 13-9-re alakult az eredmény. Sőt, a negyed hajrájára kiegyenlített a Rába-parti együttes (17-17). Aztán meglépett a hazai csapat, Hőgye már az ötödik debreceni hármas süllyesztette el a gyűrűben (25-18). Az első negyed után 25-18-ra vezettek a hajdúságiak. A második negyedben Subotic dobott triplát és mivel szabálytalankodtak még vele szemben, büntetőt is dobhatott – bement (29-18). Nem csökkent tehát, hanem nőtt a különbség.
Aztán 32-25-re felzárkózott a Körmend, de Hojc nem volt elégedett csapatával és időt kért. Avery közelijével 34-27-re alakult az állás. De Wade már a harmadik hármasát dobta be, így továbbra is a hazai csapat tartotta kézben a mérkőzést. Sót, Mócsán is beszórt egy hármast (41-27) – újabb vendég időkérés. Ekkor 12 debreceni triplából nyolc volt már sikeres. A körmendiek nem tudtak mit kezdeni a vonalon kívüli dobásokkal, Mócsán hármast dobott és szabálytalankodtak is vele szemben. A pluszbüntető is bement (47-29). A hazaiak két és fél perccel a nagyszünet előtt már elérték a félszáz pontot… A körmendi együttes védekezése gyakorlatilag nem működött, a hármasokkal szemben pedig teljesen tehetetlenek voltak. A DEAC már 21 ponttal is vezetett, a szünetre 14-re olvadt az előnye (53-39).
A harmadik negyedben sem javult a vasiak védekezése, így pedig a különbség sem csökkent. Sőt, tovább nőtt (63-43). Teo Hojc időt kért. A DEAC magabiztosan játszott, a Körmend változatlanul sokat hibázott. Aztán összekapta magát a vasi csapat, a harmadik negyed végén a dudaszó pillanatában -Ferencz hármasával 73-63-ra alakította az eredményt. A negyedik negyedben próbált tízen belülre kerülni, ám ez nem sikerült, Subotic és Tyus egymásután dobott hármast (85-67) Aztán 87-73-nál Pethő Ákos kért időt, a Körmend ugyanis ekkor pontosabban célzott. Ám a meccset nem adta ki kezéből a Debrecen, a hazai csapat végül simán, 19 ponttal nyert.
A DEAC megszerezte első győzelmét, az Egis Körmend viszont harmadik bajnokiját is elveszítette.
Teo Hojc: – Két kulcsjátékosunk hiányában is győzelmi szándékkal érkeztünk. Az akarati tényezők tekintetében nem lehetek teljesen elégedetlen, de taktikailag sok mindent nem tudtunk megvalósítani a terveinkből. Különösen a védekezéssel volt problémánk: szerettük volna limitálni a DEAC dobóit, de ez nem sikerült.