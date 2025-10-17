október 17., péntek

Egis Körmend: mozgalmas napok után - innen szép nyerni! Videó!

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 4. fordulójában szombaton 18 órakor az Egis Körmend az Atomerőmű SE csapatát fogadja.

Pum András

Egis Körmend: Mozgalmas napokon vannak túl a körmendiek – igaz, a Rába-partiak szívesen lemondtak volna erről. A három vereséggel az utolsó helyen álló piros-feketék a legutóbbi, debreceni vereség másnapján, vasárnap közös megegyezéssel szerződést bontottak a szlovén Teo Hojc vezetőedzővel. Aztán - ahogy arról már beszámoltunk - péntek délelőtt Chuba Ohamstől is elköszöntek. Szóval nem a legideálisabb körülmények között várják a szombati bajnokit a vasiak, akiket Kocsis Tamás megbízott vezetőedző és Érsek Marcell másodedző készített fel az Atomerőmű ellen. 

Egis Körmend
Kocsis Tamás irányítja az Egis Körmendet a Paks elleni bajnokin
Fotó: © Cseh Gábor

A paksiak  a rajton meglepetésre otthon kikaptak a Szegedtől (87-92), majd a fővárosban a Budapesti Honvédtól (79-91). A legutóbbi meccsüket behúzták:  az Alba Fehérvárt Pakson 94-87-re verték Aleksander Joncevski tanítványai. A Paks több minőségi játékost is felvonultat, például Eilingsfeld Jánost, Benke Szilárdot – és ott vannak a meglehetősen ponterős légiósaiak is.

Az Egis Körmend edzőjének, Kocsis Tamás mérkőzés előtti nyilatkozata

 

