Száz pont fölé jutva győzött a Körmend Kaposváron

A mérkőzés előtti nap délutánján megfogyatkozott a piros-feketék kerete. A bajnokság előtt távozó Jonathan Davis helyére igazolt Trevor Blondin családi okok miatt elhagyta az Egis Körmendet. Mivel sérülése miatt Chuba Ohams másfél hete szintén távozott, így két ‚mínuszban” voltak a légióskontingenst tekintve a Rába-partiak - egészen szombat délelőttig. Akkor ugyanis a klub bejelentette, hogy a lett-amerikai Andrew Smith, Chuba Ohams, míg CJ Kelly pedig Trevor Blondin pótlására érkezett. A 206 cm magas center, Smith 2016-ban szerződött először Európába. Az előző idényt az Alba Fehérvárnál kezdte, ahonnan öt fordulót követően távozott, előbb az olasz elsőosztályú Tesi Pistolához, majd a második ligában játszó Vigevano együtteséhez. Itt 7,5 pontot, 6,1 lepattanót és 1,1 gólpasszt átlagolt 18 mérkőzésen. CJ Kelly két évvel ezelőtt kezdte profi karrierjét. A múlt szezont a francia Le Portel játékosaként kezdte, nyolc mérkőzést követően Ciprusra, az AEL Limassol csapatához igazolt. Itt 14 meccsen 16,8 pontot, 5,3 lepattanót és 2,4 gólpasszt átlagolt. Kaposváron még egyikük sem lépett pályára.

Egis Körmend: Jalen Moore volt a mezőny legeredményesebb játékosa, 26 pontot dobott

Fotó: Szendi Péter

Egis Körmend-Kaposvár

Walker zsákolásával szerezte meg a vezetést a Kaposvár – a másik oldalon Kiss Benedek dobott szép duplát (2-2). Aztán Avery dobott triplát, majd kicsivel később duplát (2-7). A hazaiak sok labdát eladtak, ezekből gyors lerohanások után a vasiak rendre pontokat szereztek. Uros távoli hármasára Moore szintén triplával felelt (11-15). Aztán 15-15-re alakult az állás: Kocsis Tamás időt is kért. A Kaposvár azonban a meccs során először megszerezte a vezetést (17-15). A dudaszó pillanatában eleresztett Ferencz-hármassal a Körmend mehetett egypontos előnnyel a második negyedre (26-27). Az első negyed tehát pontban gazdag tíz percet hozott.

A második negyedet is a körmendiek kezdték jobban, 31-29-es vendégvezetésnél Dzunic időt kért. A védekezés egyik oldalon sem működött valami fényesen, viszont a dobások ültek. Fej-fej mellet haladtak a csapatok (16. perc: 40-38). Aztán Moore büntetőivel kiegyenlített a vasi csapat (41-41). Ám elég volt néhány hiba, eladott labda, így a nagyszünetre kialakult az addigi legnagyobb különbség, 58-51-re vezetett a Kaposvár. Az első félidőben Moore 19 pontjával volt a vasiak legeredményesebb játékosa.