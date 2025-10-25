1 órája
Száz pont fölé jutva győzött a Körmend Kaposváron
A kosárlabda NB I 5. fordulójában az Egis Körmend 106-95-re nyert Kaposváron.
A mérkőzés előtti nap délutánján megfogyatkozott a piros-feketék kerete. A bajnokság előtt távozó Jonathan Davis helyére igazolt Trevor Blondin családi okok miatt elhagyta az Egis Körmendet. Mivel sérülése miatt Chuba Ohams másfél hete szintén távozott, így két ‚mínuszban” voltak a légióskontingenst tekintve a Rába-partiak - egészen szombat délelőttig. Akkor ugyanis a klub bejelentette, hogy a lett-amerikai Andrew Smith, Chuba Ohams, míg CJ Kelly pedig Trevor Blondin pótlására érkezett. A 206 cm magas center, Smith 2016-ban szerződött először Európába. Az előző idényt az Alba Fehérvárnál kezdte, ahonnan öt fordulót követően távozott, előbb az olasz elsőosztályú Tesi Pistolához, majd a második ligában játszó Vigevano együtteséhez. Itt 7,5 pontot, 6,1 lepattanót és 1,1 gólpasszt átlagolt 18 mérkőzésen. CJ Kelly két évvel ezelőtt kezdte profi karrierjét. A múlt szezont a francia Le Portel játékosaként kezdte, nyolc mérkőzést követően Ciprusra, az AEL Limassol csapatához igazolt. Itt 14 meccsen 16,8 pontot, 5,3 lepattanót és 2,4 gólpasszt átlagolt. Kaposváron még egyikük sem lépett pályára.
Egis Körmend-Kaposvár
Walker zsákolásával szerezte meg a vezetést a Kaposvár – a másik oldalon Kiss Benedek dobott szép duplát (2-2). Aztán Avery dobott triplát, majd kicsivel később duplát (2-7). A hazaiak sok labdát eladtak, ezekből gyors lerohanások után a vasiak rendre pontokat szereztek. Uros távoli hármasára Moore szintén triplával felelt (11-15). Aztán 15-15-re alakult az állás: Kocsis Tamás időt is kért. A Kaposvár azonban a meccs során először megszerezte a vezetést (17-15). A dudaszó pillanatában eleresztett Ferencz-hármassal a Körmend mehetett egypontos előnnyel a második negyedre (26-27). Az első negyed tehát pontban gazdag tíz percet hozott.
A második negyedet is a körmendiek kezdték jobban, 31-29-es vendégvezetésnél Dzunic időt kért. A védekezés egyik oldalon sem működött valami fényesen, viszont a dobások ültek. Fej-fej mellet haladtak a csapatok (16. perc: 40-38). Aztán Moore büntetőivel kiegyenlített a vasi csapat (41-41). Ám elég volt néhány hiba, eladott labda, így a nagyszünetre kialakult az addigi legnagyobb különbség, 58-51-re vezetett a Kaposvár. Az első félidőben Moore 19 pontjával volt a vasiak legeredményesebb játékosa.
A második félidőt a vendégek kezdték jobban, aztán Avery egy kosara után reklamált, kapott egy technikait. A hazaiak a negyed közepén egy ponttal, 65-64-re vezettek. Ám fordított a vendégcsapat, amely ebben a periódusban pontosan célzott (65-70). Majd 66-70-nél Moore szabályos labdaszerzését fújták le a játékvezetők, a körmendiek reklamáltak és kaptak egy technikait. Ám ez nem zökkentette ki a vendégeket, tartották néhány pontos előnyüket. Az utolsó negyedre 77-73-as körmendi előnnyel vonultak a csapatok.
Az utolsó negyedben egy perc alatt kiegyenlített a somogyi alakulat (77-77). Nem sokáig örülhettek a kaposváriak, a piros-feketék ugyanis ismét megléptek (77-83). Három és fél perccel Ferencz negyedik triplájával 95-88-ra vezetett a Körmend. Avery zsákolásával aztán már 97-88-ra elhúzott a vasi csapat. Nem volt megállás, az Egis Körmend 106-95-re nyert.
A körmendiek Kocsis Tamás irányításával zsinórban második meccsüket is megnyerték, úgy, hogy legutóbb 100, most pedig 106 pontig jutottak.
Jegyzőkönyv
Kométa KVGY-Kaposvári KK–Egis Körmend 95-106 (26-27, 32-24, 15-26, 22-29).
Kaposvár, 1200 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: dr. Mészáros, Goda, dr. Németh P.
Kaposvár: Trammell 20/6, Simon 3/3, Szőke 3, Walker 14, Kis 3/3. Csere: Paár 9/3, Filipovity 22/3, Rosic 6/6, Tarján -, Wilson 15/3, Puska -. Edző: Dzunic Branislav.
Egis Körmend: Moore 26/9, Hansen 9, Kiss B. 6, Avery 22/9, Ivosev 22. Csere: Ferencz 18/12, Kiss M. 3/3, Herczeg - Megbízott vezetőedző: Kocsis Tamás.
Az eredmény alakulása: 3. perc: 5-10. 5. perc: 7-12. 8. perc: 13-15. 9. perc: 17-15. 11. perc: 28-29. 13. perc: 29-33. 15. perc: 37-35. 18. perc: 49-48. 21. perc: 58-56. 26. perc: 65-62. 25. perc: 65-67. 27. perc: 66-71. 28. perc: 68-73. 31. perc: 77-77. 35. perc: 86-86. 36. perc: 86-90. 38. perc: 90-99. 39. perc: 92-103.