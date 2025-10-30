október 30., csütörtök

Kosárlabda

1 órája

Egis Körmend: két győzelem után - a harmadik előtt? - Videó

A férfi kosárlabda NB I 6. fordulójában pénteken 18 órakor az 9. helyen álló Egis Körmend a 8. SZTE-Szedeák együttesét látja vendégül.

Pum András

Két győzelem után fogadja az Egis Körmend  szegedi ellenfelét. A megbízott vezetőedzőként dolgozó Kocsis Tamással a vasiak előbb hazai pályán 100-97-re verték az Atomerőmű SE-t, legutóbb pedig Kaposváron nyertek 106-95-re. Pedig utóbbi meccsen már nem játszott a családi okok miatt szerződést bontó Trevor Blondin, miként a bokasérüléssel bajlódó Durázi Krisztofer sem. A Rába-partiak azonban két légióssal és szűk kerettel is nyerni tudtak Kaposváron. A szegediek ellen viszont már pályára léphet a két új szerzemény, CJ Kelly és Nate Grimes is. 

Egis Körmend
Hansen Dániel, az Egis Körmend játékosa jól játszott Kaposváron
Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert

A szegediek a körmendiekhez hasonlóan két győzelemmel és három vereséggel, de egy hellyel előbbre, a 8, pozícióban tanyáznak. A Tisza-partiak éppen ellentétes utat jártak be a vasiakkal: két győzelemmel kezdték a szezont, majd hátomszor kikaptak. Legutóbb hazai pályán 90-76-re nyert az Alba Fehérvár Szegeden. Simándi Árpád csapatának legponterősebb játékosa eddig  Dorde Drenovac, a rutinos, hármas poszton játszó szerb kosaras az öt bajnokin 20 pontot átlagolt. A Körmend formája tehát felfelé, míg a Szegedé lefelé ível. 

Hansen Dániel meccs előtti nyilatkozata


 

 

