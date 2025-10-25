Egis Körmend: két légiós érkezett!

Mint arról korábban beszámoltunk, az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapatától másfél hete Chuba Ohams, míg pénteken Trevor Blondin is távozott. Nos, a piros-feketék megtalálták a távozó légiósaik utódját, Andrew Smith amerikai-lett állampolgár, míg CJ Kelly amerikai állampolgár. A szombaton 15.15-kor kezdődő kaposvári bajnokin még egyikük sem lép pályára.

Andrew Smith, az Egis Körmend egyik igazolása

Forrás: VN/Egis Körmend

Az Egis Körmend facebook-oldalának közleménye:

Klubunk megtalálta két korábbi idegenlégiósának utódját

Center posztra érkezik hozzánk Andrew Smith, aki korábban az Alba Fehérvár játékosaként szerepelt már a magyar bajnokságban.

A 206 centiméter magas amerikai – lett állampolgárságú center, aki decemberben lesz 33 éves, 2016-ban szerződött először Európába. Ekkor a holland Donar Groningen játékosa volt.

Innen a német másodosztályú Jenához szerződött, utána két évet húzott le a svéd élvonalban. 2022-ben az olasz másodosztályú Kleb Ferrarához igazolt, majd az izraeli élvonalban, a Hapoel Eilatnál kezdte a következő idényt, ahonnan az olasz első ligás Happy Casa Brindisihez tette át székhelyét. Az előző idényt az Alba Fehérvárnál kezdte, ahonnan öt fordulót követően távozott, előbb az olasz elsőosztályú Tesi Pistolához, majd a második ligában játszó ELAchem Vigevano együtteséhez. Itt 7,5 pontot, 6,1 lepattanót és 1,1 gólpasszt átlagolt 18 mérkőzésen.

Trevor Blondin helyére pedig CJ Kelly érkezik, aki 1998 áprilisában született az Amerikai Egyesült Államokban, Long Islanden. Két évvel ezelőtt kezdte profi karrierjét az olasz másodosztályban, a Novipiú Monferrato játékosaként, ahol 32 mérkőzésen 18,9 pontot, 4,1 lepattanót és 2,8 gólpasszt átlagolt. A múlt szezont a francia ESSM Le Portel játékosaként kezdte, majd nyolc mérkőzést követően Ciprusra, az AEL Limassol csapatához igazolt. Itt 14 meccsen 16,8 pontot, 5,3 lepattanót és 2,4 gólpasszt átlagolt.

CJ Kelly hétfőn csatlakozik az Egis Körmend csapatához

Fotó: VN/Egis Körmend

CJ Kelly hétfőn érkezik Körmendre, Andrew Smith pedig már Budapesten tartózkodik. Az orvosi vizsgálatokat követően a hét elején mindketten munkába állhatnak csapatunknál.