54 perce
Egis Körmend: két vállon a Szeged is, zsinórban a harmadik siker!
A kosárlabda NB I 6. fordulójában az Egis Körmend sorozatban harmadik mérkőzést is megnyerte. A vasiak 98-87-re verték a Szegedet.
Mivel a két új körmendi szerzemény, CJ Kelly és Natime Grimes átment az orvosi vizsgálatokon és a játékengedélyük is időben elkészült, így mindkét Egyesült Államokbeli légiós ott volt az Egis Körmend keretében.
Egis Körmend-SZTE-Szedeák
Avery zsákolásával indult a mérkőzés (2-0), majd a szegedi pontokra Avery - ezúttal triplával - felelt (5-2). A hazaiak pontosabban céloztak, viszont a védekezésük nem állt össze, így nem is tudtak elhúzni (8-7). Sőt, a negyed felénél a szegediek Cseh Botond kettesével átvették a vezetést (12-13). Nem sokáig, mert Moore hármasával ismét a vasiaknál volt az előny (15-13). Aztán 15-15-nél Kocsis Tamás időt kért – nem véletlen, a védekezés továbbra sem igazán szuperált. Három és fél perc volt hátra az első negyedből, amikor a sérüléséből felépült Durázi Krisztofer a bajnokságban először pályára léphetett. És vele együtt beállt a héten igazolt CJ Kelly is. Moore légipasszát Avery húzta a gyűrűbe – jött is a szegedi időkérés (21-20). Majd CJ Kelly hármassal mutatkozott be (24-22). De az első negyed végén mégis a Szeged vezetett egy ponttal (24-25). Érdekesség, hogy Avery egy negyed alatt 14 pontig jutott, kettest (4/4) és hármast (2/2) sem hibázott!
EGIS Körmend - SZTE-SzedeákFotók: Szendi Péter
A második negyedben Grimes is beállt és ha már ott volt, kezdetnek blokkolt is egyet. Egyik csapat sem tudott elhúzni, a támadások mindkét oldalon ültek, viszont a saját palánkjaik alatt továbbra sem figyeltek eléggé a csapatok. (18. perc: 42-40). A vendégeknél Drenovac vitte hátán a csapatot, ekkor már 16 pontnál járt. (45-44). Grimes blokkolt megint egy nagyot, majd Moore büntetőivel alakult ki a félidei eredmény (49-44).
A harmadik negyedben tartotta öt-hat pontos előnyét a Körmend (55-50). Aztán a negyed közepén néhány kimaradt szegedi és néhány sikeres körmendi akció után tíz pontra (64-54) nőtt a különbség. Utána pedig az Avery-show újabb állomását láthattuk, egymásután két óriási triplát dobott a légiós a „kígyótérről”. Jött is a vendégek időkérése. Az utolsó negyed 76-65-ös hazai vezetésről indult – ugyanis Vulikic bevágott egy dudaszós hármast.
Drenovacot nem tudták tartani a hazaiak, 78-73-nál jött az időkérés. A meccs ugyanis még nem dőlt el, hiába vezetett 17 ponttal is az Egis Körmend. Egyre feszültebb lett a mérkőzás, minden pontnak nagy jelentősége volt. Ferencz hármasánál aztán újfent „felrobbant” a csarnok (89-79). Két perccel a vége előtt 93-80-ra ment a Körmend – ekkor viszont már eldőlni látszott a mérkőzés. El is dőlt, éppen ezért sem jött jót, hogy pár másodperccel a vége előtt – hosszas videózás után – Ivosev Tamást egy szándékosnak ítélt szabálytalanságért kiállították.
Az Egis Körmend remek, lendületes támadójátékot produkálva zsinórban harmadik mérkőzését (97-86) is megnyerte.
Jegyzőkönyv:
Egis Körmend-SZTE-Szedeák 98-87 (24-25, 25-19, 27-21, 22-22).
Körmend, 1900 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur, dr. Popgyákunik, Kapusi.
Egis Körmend: Moore 20, Hansen 4, Ferencz 5/3, Avery 33/12, Ivosev 10. Csere: Bartik –, Durázi 10, CJ Kelly 8/3, Grimes 5/3, Kiss M. -. Megbízott vezetőedző: Kocsis Tamás.
SZTE-Szedeák: Vulikic 15/3, Kerpel-Fronius 13, Cseh 15/3, Drenovac 25/3, Anda 5. Csere: Zsíros 3/3, Mészáros –, Kiss-Leizer 1, Papp –, Kis V. 2, Vilmányi –, Polányi –, Edző: Simándi Árpád
Az eredmény alakulása: 2. perc: 5-5. 4. perc: 8-7. 6. perc: 15-15 8. perc: 19-20 12. perc: 29-29 15. perc: 33-33 18. perc: 42-40. 19. perc: 45-44 21. perc: 51-46 26. perc: 64-54 28. perc: 74-57 32. perc: 78-71 33. perc: 78-73 36. perc: 84-77 37. perc: 89-79 39. perc: 93-82