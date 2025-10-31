Egis Körmend: két vállon a Szeged is, zsinórban a harmadik siker!

Mivel a két új körmendi szerzemény, CJ Kelly és Natime Grimes átment az orvosi vizsgálatokon és a játékengedélyük is időben elkészült, így mindkét Egyesült Államokbeli légiós ott volt az Egis Körmend keretében.

Egis Körmend-SZTE-Szedeák

Fotó: Szendi Péter

Egis Körmend-SZTE-Szedeák

Avery zsákolásával indult a mérkőzés (2-0), majd a szegedi pontokra Avery - ezúttal triplával - felelt (5-2). A hazaiak pontosabban céloztak, viszont a védekezésük nem állt össze, így nem is tudtak elhúzni (8-7). Sőt, a negyed felénél a szegediek Cseh Botond kettesével átvették a vezetést (12-13). Nem sokáig, mert Moore hármasával ismét a vasiaknál volt az előny (15-13). Aztán 15-15-nél Kocsis Tamás időt kért – nem véletlen, a védekezés továbbra sem igazán szuperált. Három és fél perc volt hátra az első negyedből, amikor a sérüléséből felépült Durázi Krisztofer a bajnokságban először pályára léphetett. És vele együtt beállt a héten igazolt CJ Kelly is. Moore légipasszát Avery húzta a gyűrűbe – jött is a szegedi időkérés (21-20). Majd CJ Kelly hármassal mutatkozott be (24-22). De az első negyed végén mégis a Szeged vezetett egy ponttal (24-25). Érdekesség, hogy Avery egy negyed alatt 14 pontig jutott, kettest (4/4) és hármast (2/2) sem hibázott!