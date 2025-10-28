október 28., kedd

Egis Körmend: sérült volt az új légiós, jött másik

Andrew White nem volt teljesen egészséges, helyére Nate Grimes érkezett.

Mint arról beszámoltunk, az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapata múlt pénteken bejelentette, ogy CJ Kelly és Andrew Smith személyében két új légiós érkezik - a távozó Chuba Ohams és Trevor Blondin helyére. Nos, Smith végül nem érkezett meg Körmendre, mert még Budapesten kiderült, hogy nem teljesen egészséges - CJ Kelly viszont Körmenden van, ahol még orvosi vizsgálatok várnak rá. Smith helyére viszont a vasiak szerződtetik Nate Grimes-t - amennyiben a legutóbb Mexikóban játszó kosaras átmegy az orvosi vizsgálatokon.

Nate Grimes lehet a vasiak új szerzeménye
A vasiak légióskontingensét jelen pillanatban Moore és Avery alkotja.

Íme az Egis Körmend kedd délelőtti bejelentése:

C. J. Kelly hétfőn megérkezett Körmendre

"Ahogyan szombaton jeleztük, klubunk két idegenlégióst talált a hiányzó posztokra, hogy teljes lehessen a keretünk.

A mezőnyposztra kiválasztott C. J. Kelly hétfőn megérkezett Körmendre. Már aznap egy orvosi kontrollon esett át, és a mai napon is további vizsgálatok várnak rá, hogy láthassuk, teljesen egészséges-e. 

A center posztra kiválasztott és Budapesten tartózkodó Andrew Smith kapcsán a vizsgálatok kiderítették, hogy nem teljesen egészséges, a leigazolása túlságosan nagy kockázatot jelentett volna, így az ő szerződését klubunk nem léptette életbe. A helyére egy nap alatt sikerült találnunk egy másik centert az amerikai Nate Grimes személyében, aki 1996 május elsején született Las Vegasban. 202 centiméter magas és az előző idényben az UCC Assigeco Piacenza játékosa volt az olasz második ligában, ahol 20 alkalommal lépett pályára, meccsenként 25,5 perc alatt 11,7 pontot, 7,3 lepattanót és 1,1 gólpasszt átlagolt. Ezt követően Mexikóba tette át a székhelyét, ahol az ősz folyamán 13 mérkőzésen lépett pályára. 

Grimes a mai napon megérkezik Körmendre és rá is orvosi vizsgálatok várnak. A szerződés az ő esetében is csak akkor lép életbe, ha egészségesen tud bekapcsolódni a csapat munkájába."

 

