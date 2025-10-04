Egis Körmend: súlyos vereség hazai pályán - fotók

Egis Körmend–Sopron KC 71-95 (21-17, 17-29). Körmend, 1900 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány, Minár, Földesi.

Chuba Ohams, az Egis Körmend légiósa 19 pontig jutott - viszonylag jó teljesítményt is nyújtott...

Fotó: Szendi Péter

Egis Körmend: Moore 23/3, Doktor -, Ferencz 2, Avery 4, Ohams 19. Csere: Blondin 5/3, Ivosev 16, Bartik -, Kiss M. -, Kiss B. -, Hansen 2. Edző: Teo Hojc.

Sopron KC: Thompson 23/6, Takács K. 3, Nelson 12/6, Kucsera 2, Struger 4. Csere: Flasár 9, Csendes 5/3, Kovács B. 21/15, Manjgafic 13/3, Keller -, Meszlényi -, Hajdu 3/3. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 7-6. 7. perc: 11-10. 8. perc: 17-11. 12. perc: 23-23. 15. perc: 23-31. 16. perc: 27-36. 18. perc: 35-40. 25. perc: 52-56. 26. perc: 52-63. 29. perc: 58-73. 32. perc: 61-79. 34. perc: 63-79. 35. perc: 67-82. 36. perc: 67-87.



Thompson révén soproni kosárral kezdődött a mérkőzés, majd Moore egyéni akció végén egyenlített: 2-2. Aztán felváltva estek a pontok, felváltva vezettek a csapatok. Aztán hazaiak elkezdtek pontosabban, míg a soproniak gyengébben célozni: meg is lépett a vasi együttes. Két perccel a negyed előtt kialakult az addigi legnagyobb különbség (17-11), időt is kért Gasper Potocnik. Nem sokat segített, mert Ohams zsákolt egy méreteset (19-12).

A második negyedet a soproniak kezdték jobban két pontra (23-21) megközelítették a hazaiakat (12. perc: 23-21). Sőt a következő támadásnál ki is egyenlítettek (23-23) – Teo Hoj időt kért. Nelson szórt egy óriási hármast és már a Sopron vezetett (23-26). A második negyedet 14-4-es rohanással kezdte a vendégcsapat. És nem állt meg a Sopron, már 31-23-ra vezetett a vendéggárda, a Körmend roppant gyengén játszott a második negyedben. Két és fél perccel a negyed vége előtt Teo Hojc már másodszor kért időt a második negyedben. A hajrát aztán megnyomta a Körmend, ugyan elsősorban büntetőkből, de faragott hátrányán a hazai együttes (35-40). Aztán a dudaszó pillanatában Manjgafic triplájával a Sopron már nyolcpontos előnnyel (38-46) mehetett a nagyszünetre.