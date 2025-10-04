október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

38 perce

Egis Körmend: súlyos vereség hazai pályán - fotók

Címkék#Egis Körmend#vendéggárda#Sopron KC#vereség

A kosárlabda NB I. 2. fordulójában az Egis Körmend csak az első negyedben játszott jól – végül 24 ponttal, 95-71-re kikapott a Sopron KC-től.

Pum András

Egis Körmend–Sopron KC 71-95 (21-17, 17-29). Körmend, 1900 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány, Minár, Földesi.

Egis Körmend
Chuba Ohams, az Egis Körmend légiósa 19 pontig jutott - viszonylag jó teljesítményt is nyújtott...
Fotó: Szendi Péter

Egis Körmend: Moore 23/3, Doktor -, Ferencz 2, Avery 4, Ohams 19. Csere: Blondin 5/3, Ivosev 16, Bartik -, Kiss M. -, Kiss B. -, Hansen 2.  Edző: Teo Hojc.

Sopron KC: Thompson 23/6, Takács K. 3, Nelson 12/6, Kucsera 2, Struger 4. Csere: Flasár 9, Csendes 5/3, Kovács B. 21/15, Manjgafic 13/3, Keller -, Meszlényi -, Hajdu 3/3. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása:  5. perc: 7-6. 7. perc: 11-10. 8. perc: 17-11. 12. perc: 23-23. 15. perc: 23-31. 16. perc: 27-36. 18. perc: 35-40. 25. perc: 52-56. 26. perc: 52-63. 29. perc: 58-73. 32. perc: 61-79. 34. perc: 63-79. 35. perc: 67-82. 36. perc: 67-87.
 

Thompson révén soproni kosárral kezdődött a mérkőzés, majd Moore egyéni akció végén egyenlített: 2-2. Aztán felváltva estek a pontok, felváltva vezettek a csapatok. Aztán hazaiak elkezdtek pontosabban, míg a soproniak gyengébben célozni: meg is lépett a vasi együttes. Két perccel a negyed előtt kialakult az addigi legnagyobb különbség (17-11), időt is kért Gasper Potocnik.  Nem sokat segített, mert Ohams zsákolt egy méreteset (19-12). 
A második negyedet a soproniak kezdték jobban két pontra (23-21) megközelítették a hazaiakat (12. perc: 23-21). Sőt a következő támadásnál ki is egyenlítettek (23-23) – Teo Hoj időt kért. Nelson szórt egy óriási hármast és már a Sopron vezetett (23-26). A második negyedet 14-4-es rohanással kezdte a vendégcsapat. És nem állt meg a Sopron, már 31-23-ra vezetett a vendéggárda, a Körmend roppant gyengén játszott a második negyedben. Két és fél perccel a negyed vége előtt Teo Hojc már másodszor kért időt a második negyedben. A hajrát aztán megnyomta a Körmend, ugyan elsősorban büntetőkből, de faragott hátrányán a hazai együttes (35-40). Aztán a dudaszó pillanatában Manjgafic triplájával a Sopron már nyolcpontos előnnyel (38-46) mehetett a nagyszünetre.

EGIS Körmend - Sopron

Fotók: Szendi Péter

A harmadik negyed Nelson hármasával indult – erre Blondin szintén hármassal felelt. A hazaiak elkezdtek pontosabban célozni, így már csak négy-öt ponttal vezettek a vendégek. A vasiaknál Moore vitte hátán csapatát, az irányító már 17 pontnál járt. Ám a vendégek szinte nem tudta hibázni, így az előnyük ismét kilenc tíz fölé kúszott (54-63). Ám Ohams is elkapta a fonalat, de hiába szerzett szép duplát, mert ez ekkor már 21 pontnál járó Nelson újabb triplát vágott. Kucsera is betalált, így másfél perccel a harmadik negyed vége előtt már 70-56-ra vezetett a Sopron – ez volt  ameccs addigi legnagyobb különbségű vezetése. Amit még megfejeltek a vendégek, hiszen hamarosan 78-53-re mentek a soproniak. A piros-feketék támadásban még csak-csak mutattak valamit, de a védekezésük szinte alig működött. Az utolsó negyed előtt 75-61-re vezetett a soproni gárda. „Harcoljatok, harcoljatok” – jött a buzdítás a körmendi táborból – ők tehát nem adták fel. Ám Flasár bedobott egy kettest de a megítélt plisz büntető kimaradt. Ám így is 77-61-re vezetett a vendégcsapat – kisebb csoda kellett volna, hogy a Körmend meg tudja fordítani a meccset.  Majd 61-79-nél Teo Hojc időt kért. Három perc telt el az utolsó negyedből, amikir Ivocev révén megszerezte első pontjait a Körmend...Aztán 65-79-nél mintha némi reménysugár felcsillant volna, de Kovács Benedek hármas gyorsan lehútötte a kedélyeket (65-82). Sőt, valamivel több, mint négy perccel a lefújás előtt már húsz ponttal (67-87) ment a Sopron. A Körmend ebben a negyedben addig hat pontot dobott, ami édeskevés. Mivel már eldőlt a mérkőzés, így a hátralévő időben már keveset védekeztek a csapatok, inkább csak dobtak. A kérdés csak az volt, húsz pontot belül marad-e a Körmend….Mivel a végére teljesen szétesett a hazai csapat játéka, így ez sem sikerült.

Ez nem az Egis Körmend napja volt...

A Körmend súlyos vereséget szenvedett – ráadásul hazai pályán. Az első negyed kivételével gyenge játékot nyújtott a vasi csapat, a védekezés, a lepattanószerzés szinte nulla volt a meccsen. De összességében szinte mindenben betlizett a Körmend.


További eredmények: Oroszlány–Szolnok 78-87, Honvéd–Atomerőmú 91-79, NKA Pécs–ZTE 76-85, Alba Fehérvár–DEAC 100-83, Szeged–Kaposvár 68-85.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu