Egis Körmend: súlyos vereség hazai pályán - fotók
A kosárlabda NB I. 2. fordulójában az Egis Körmend csak az első negyedben játszott jól – végül 24 ponttal, 95-71-re kikapott a Sopron KC-től.
Egis Körmend–Sopron KC 71-95 (21-17, 17-29). Körmend, 1900 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány, Minár, Földesi.
Egis Körmend: Moore 23/3, Doktor -, Ferencz 2, Avery 4, Ohams 19. Csere: Blondin 5/3, Ivosev 16, Bartik -, Kiss M. -, Kiss B. -, Hansen 2. Edző: Teo Hojc.
Sopron KC: Thompson 23/6, Takács K. 3, Nelson 12/6, Kucsera 2, Struger 4. Csere: Flasár 9, Csendes 5/3, Kovács B. 21/15, Manjgafic 13/3, Keller -, Meszlényi -, Hajdu 3/3. Edző: Gasper Potocnik.
Az eredmény alakulása: 5. perc: 7-6. 7. perc: 11-10. 8. perc: 17-11. 12. perc: 23-23. 15. perc: 23-31. 16. perc: 27-36. 18. perc: 35-40. 25. perc: 52-56. 26. perc: 52-63. 29. perc: 58-73. 32. perc: 61-79. 34. perc: 63-79. 35. perc: 67-82. 36. perc: 67-87.
Thompson révén soproni kosárral kezdődött a mérkőzés, majd Moore egyéni akció végén egyenlített: 2-2. Aztán felváltva estek a pontok, felváltva vezettek a csapatok. Aztán hazaiak elkezdtek pontosabban, míg a soproniak gyengébben célozni: meg is lépett a vasi együttes. Két perccel a negyed előtt kialakult az addigi legnagyobb különbség (17-11), időt is kért Gasper Potocnik. Nem sokat segített, mert Ohams zsákolt egy méreteset (19-12).
A második negyedet a soproniak kezdték jobban két pontra (23-21) megközelítették a hazaiakat (12. perc: 23-21). Sőt a következő támadásnál ki is egyenlítettek (23-23) – Teo Hoj időt kért. Nelson szórt egy óriási hármast és már a Sopron vezetett (23-26). A második negyedet 14-4-es rohanással kezdte a vendégcsapat. És nem állt meg a Sopron, már 31-23-ra vezetett a vendéggárda, a Körmend roppant gyengén játszott a második negyedben. Két és fél perccel a negyed vége előtt Teo Hojc már másodszor kért időt a második negyedben. A hajrát aztán megnyomta a Körmend, ugyan elsősorban büntetőkből, de faragott hátrányán a hazai együttes (35-40). Aztán a dudaszó pillanatában Manjgafic triplájával a Sopron már nyolcpontos előnnyel (38-46) mehetett a nagyszünetre.
EGIS Körmend - SopronFotók: Szendi Péter
A harmadik negyed Nelson hármasával indult – erre Blondin szintén hármassal felelt. A hazaiak elkezdtek pontosabban célozni, így már csak négy-öt ponttal vezettek a vendégek. A vasiaknál Moore vitte hátán csapatát, az irányító már 17 pontnál járt. Ám a vendégek szinte nem tudta hibázni, így az előnyük ismét kilenc tíz fölé kúszott (54-63). Ám Ohams is elkapta a fonalat, de hiába szerzett szép duplát, mert ez ekkor már 21 pontnál járó Nelson újabb triplát vágott. Kucsera is betalált, így másfél perccel a harmadik negyed vége előtt már 70-56-ra vezetett a Sopron – ez volt ameccs addigi legnagyobb különbségű vezetése. Amit még megfejeltek a vendégek, hiszen hamarosan 78-53-re mentek a soproniak. A piros-feketék támadásban még csak-csak mutattak valamit, de a védekezésük szinte alig működött. Az utolsó negyed előtt 75-61-re vezetett a soproni gárda. „Harcoljatok, harcoljatok” – jött a buzdítás a körmendi táborból – ők tehát nem adták fel. Ám Flasár bedobott egy kettest de a megítélt plisz büntető kimaradt. Ám így is 77-61-re vezetett a vendégcsapat – kisebb csoda kellett volna, hogy a Körmend meg tudja fordítani a meccset. Majd 61-79-nél Teo Hojc időt kért. Három perc telt el az utolsó negyedből, amikir Ivocev révén megszerezte első pontjait a Körmend...Aztán 65-79-nél mintha némi reménysugár felcsillant volna, de Kovács Benedek hármas gyorsan lehútötte a kedélyeket (65-82). Sőt, valamivel több, mint négy perccel a lefújás előtt már húsz ponttal (67-87) ment a Sopron. A Körmend ebben a negyedben addig hat pontot dobott, ami édeskevés. Mivel már eldőlt a mérkőzés, így a hátralévő időben már keveset védekeztek a csapatok, inkább csak dobtak. A kérdés csak az volt, húsz pontot belül marad-e a Körmend….Mivel a végére teljesen szétesett a hazai csapat játéka, így ez sem sikerült.
Ez nem az Egis Körmend napja volt...
A Körmend súlyos vereséget szenvedett – ráadásul hazai pályán. Az első negyed kivételével gyenge játékot nyújtott a vasi csapat, a védekezés, a lepattanószerzés szinte nulla volt a meccsen. De összességében szinte mindenben betlizett a Körmend.
További eredmények: Oroszlány–Szolnok 78-87, Honvéd–Atomerőmú 91-79, NKA Pécs–ZTE 76-85, Alba Fehérvár–DEAC 100-83, Szeged–Kaposvár 68-85.