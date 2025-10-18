1 órája
Kosárlabda: száz pontot dobott és először nyert az Egis Körmend - fotók
A kosárlabda NB I 4. fordulójában az Egis Körmend megszerezte első győzelmét. A vasiak 100-97-re verték az Atomerőművet.
Forrás: Szendi Péter
Blondin hármasával kezdődött a találkozó (3-0). Edosomwan csak egyik büntetőjét értékesítette, a másik oldalon viszont Avery dobott egy közeli duplát (5-1). A körmendiek pontosabban céloztak, így hamar megléptek 9-3-ra. Az EGIS Körmend előnye hamar tovább nőtt. Sőt, két és fél perccel a negyed vége előtt Blondin triplájával már elérték a 20 pontot is (20-11). Avery hintett egy távoli hármast, tízzel ment az MTE (25-15). Az első negyed végén 27-20-ra vezetett a vasi alakulat. Érdekesség, hogy a hazai pontokon csak három játékos – Avery 13, Blondin 8, Ivosev 6 – osztozott.
A második negyedet a vendégek kezdték jobban és felzárkóztak egy triplányi távolságra (27-24). Aztán 28-26-nál a megbízott vezetőedző, Kocsit Tamás időt is kért, majd Ferencz hármasa a legjobbkor jött (31-26). Elkapta a fonalat a vasi együttes és ismét ellépett a vendégektől (37-29). Viszont a játékvezetők nem álltak a helyzet magaslatán, gyakran tüntetett is a közönség. Aztán Avery zsákolt egy szép nagyot (41-34). Lendületesen, nagy tempóban játszott a Körmend, hamar átrohant a paksiakon. A körmendiek védekezése viszont sokszor lyukas volt. A nagyszünetre átlépte a félszáz pontot az Egis Körmend (52-44). A hazaiaknál Avery (17) és Ivosev (12) volt a két legponterősebb kosaras.
A harmadik negyedben Ivosev dobott 2+1-et – zúgott az „Ivosev, Ivosev”. A Körmend tartotta előnyét (64-55). Aztán újra meg újra Ivosevet éltették a drukkerek, aki már 19 pontnál járt – ő volt a mezőny legeredményesebbje. A hazaiak jól játszottak – és a védekezésük is keményebb lett, ha kellett, többen is vetődtek egy labdára. Akkor volt gond, amikor elkezdték túlzottan is színezni a játékot a piros-feketék. Egy ilyen sikertelen akció után Kocsis Tamás időt kért, ugyanis öt pontra (66-61) feljött a Paks. Aztán a negyed zárásaként Avery szerzett labdát, majd a Kiss Benedektől visszakapott passz után zsákolt egy nagyot – 74-66-ról kezdődhetett az utolsó negyed.
Egis Körmend-Atomerőmű SEFotók: Szendi Péter
A mindent eldöntő tíz perc ugyan paksi duplával indult, majd Ferencz hármasánál szinte felrobbant a csarnok. De az Atomerőmű csak nem adta fel, így jött az újabb hazai időkérés (77-72). Hansen megszerezte első pontjait, héttel ment a Körmend (79-72). Sőt, 81-72-nél már vendégedző kért időt. Aztán az addig keveset mutató Moore dobott be két büntetőjéből egyet, ám a következő paksi támadásnál labdát szerzett és kettest dobott (87-77). Négy perc volt hátra, amikor két pontra, 87-85-re feljött az Atomerőmű. De Halmai alapvonali bedobásnál nemes egyszerűséggel Moore-nak dobta oda a labdát, aki végigviharzott a pályán és duplával fejezte be az ellentámadást. Az utolsó két perc (is) roppant izgalmasan alakult. Egy perccel a vége előtt Avery mindkét büntetőjét bedobta (96-88). Az utolsó percben mindkét csapat szinte csak büntetőkből szerezte pontjait, a Körmend végül 100-97-re nyert – megszerezve első győzelmét a bajnokságban.
Egis Körmend-Atomerőmű SE 100-97 (27-20, 25-26, 22-20, 26-31). Körmend, 1800 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, 4. forduló, vezette: Praksch, Frányó, Nagy B.
Egis Körmend: Moore 16, Blondin 12/6, Kiss M. 3/3, Avery 24/3, Ivosev 22. Csere: Ferencz 16/9, Kiss B. 5/3, Hansen 2. Megbízott vezetőedző: Kocsis Tamás.
Atomerőmű SE: Hicks 16/6, Benke 21/9, Bluiett 2, Eilingsfeld 27/3, Edosomwan 9. Csere: Géringer -, Edwin 8/3, Halmai 5/3, Krivacevic 7, Révész 2. Edző:
Az eredmény alakulása: 3. perc: 9-3. 5. perc: 11-5. 7. perc: 17-8. 8. perc: 20-13. 12. perc: 27-24. 14. perc: 37-29. 16. perc: 39-31. 18. perc: 43-37. 19. perc: 49-39. 23. perc: 59-50. 25. perc: 64-55. 28. perc: 68-64. 32. perc: 77-72. 34. perc: 81-75. 36. perc: 87-82. 37. perc: 89-88. 39. perc: 94-88.