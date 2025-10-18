Kosárlabda: száz pontot dobott és először nyert az Egis Körmend - fotók

Blondin hármasával kezdődött a találkozó (3-0). Edosomwan csak egyik büntetőjét értékesítette, a másik oldalon viszont Avery dobott egy közeli duplát (5-1). A körmendiek pontosabban céloztak, így hamar megléptek 9-3-ra. Az EGIS Körmend előnye hamar tovább nőtt. Sőt, két és fél perccel a negyed vége előtt Blondin triplájával már elérték a 20 pontot is (20-11). Avery hintett egy távoli hármast, tízzel ment az MTE (25-15). Az első negyed végén 27-20-ra vezetett a vasi alakulat. Érdekesség, hogy a hazai pontokon csak három játékos – Avery 13, Blondin 8, Ivosev 6 – osztozott.

Az Egis Körmend megszerezte első győzelmét

Forrás: Szendi Péter

A második negyedet a vendégek kezdték jobban és felzárkóztak egy triplányi távolságra (27-24). Aztán 28-26-nál a megbízott vezetőedző, Kocsit Tamás időt is kért, majd Ferencz hármasa a legjobbkor jött (31-26). Elkapta a fonalat a vasi együttes és ismét ellépett a vendégektől (37-29). Viszont a játékvezetők nem álltak a helyzet magaslatán, gyakran tüntetett is a közönség. Aztán Avery zsákolt egy szép nagyot (41-34). Lendületesen, nagy tempóban játszott a Körmend, hamar átrohant a paksiakon. A körmendiek védekezése viszont sokszor lyukas volt. A nagyszünetre átlépte a félszáz pontot az Egis Körmend (52-44). A hazaiaknál Avery (17) és Ivosev (12) volt a két legponterősebb kosaras.

A harmadik negyedben Ivosev dobott 2+1-et – zúgott az „Ivosev, Ivosev”. A Körmend tartotta előnyét (64-55). Aztán újra meg újra Ivosevet éltették a drukkerek, aki már 19 pontnál járt – ő volt a mezőny legeredményesebbje. A hazaiak jól játszottak – és a védekezésük is keményebb lett, ha kellett, többen is vetődtek egy labdára. Akkor volt gond, amikor elkezdték túlzottan is színezni a játékot a piros-feketék. Egy ilyen sikertelen akció után Kocsis Tamás időt kért, ugyanis öt pontra (66-61) feljött a Paks. Aztán a negyed zárásaként Avery szerzett labdát, majd a Kiss Benedektől visszakapott passz után zsákolt egy nagyot – 74-66-ról kezdődhetett az utolsó negyed.