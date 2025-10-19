A körmendiek megmutatták, hogyan kell szurkolni! - óriás fotógaléria!

Ahogy arról korábban írtunk, a kosárlabda NB I. 4. fordulójában első győzelmét szerezte meg szombat este az Egis Körmend. A vasi csapat 100-97-re verte az Atomerőmű SE-t. A körmendiek szurkolótábora most sem okozott csalódást, a csapat győzelmében minden bizonnyal benne van a szurkolók lelkes buzdítása is. Óriás galériát hoztunk, így szurkoltak hazai terepen a Rába-partiak.