október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

38 perce

A körmendiek megmutatták, hogyan kell szurkolni! - óriás fotógaléria!

Címkék#Egis Körmend#győzelem#kosárlabda

Vasi győzelemmel zárult a szombat esti harc.

Vaol.hu
A körmendiek megmutatták, hogyan kell szurkolni! - óriás fotógaléria!

Forrás: Szendi Péter

Ahogy arról korábban írtunk, a kosárlabda NB I. 4. fordulójában első győzelmét szerezte meg szombat este az Egis Körmend. A vasi csapat 100-97-re verte az Atomerőmű SE-t. A körmendiek szurkolótábora most sem okozott csalódást, a csapat győzelmében minden bizonnyal benne van a szurkolók lelkes buzdítása is. Óriás galériát hoztunk, így szurkoltak hazai terepen a Rába-partiak.

Így szurkoltok ti - Körmend

Fotók: Szendi Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu