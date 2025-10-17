Egis Körmend: távozik az amerikai légiós

A 4-es 5-ös poszton bevethető Egyesült Államokbeli légiós, Chuba Ohams, nyáron, augusztus 30-án igazolt az Egis Körmend NB I-es kosárlabdacsapatához. Ohams az NKA Pécs ellen 11, a Sopron ellen 19 pontot szerzett, Debrecenbe térdsérülés miatt nem utazott el - és már nem is játszik többet Körmenden.

Chuba Ohams távozik az Egis Körmendtől

Fotó: Szendi Péter

Közleményt adott ki az Egis Körmend

Az Egis Körmend facebook-oldalára ugyanis péntek délelőtt az alábbi közlemény került ki:

"Klubunk felbontja Chuba Ohams szerződését!

Ezen a héten eldőlt, hogy Chuba Ohams egészségi állapota nem engedi meg azt, hogy a játékos a csapat segítségére legyen, ezért vele folyamatban van a szerződésének felbontása.

Természetesen a helyére folyamatosan keressük a megfelelő játékost, ami a piac szűkössége miatt nem könnyű feladat, de a pótlásán dolgozik a klub"