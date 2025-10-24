Egis Körmend: tévés meccs Kaposváron - Videó

Egis Körmend: Az újonc kaposvári csapat két győzelemmel és három döntetlennel jelenleg a 9. helyen áll a bajnokságban. Dzunic Branislav csapata a rajton szoros meccsen mindössze három ponttal, 89-86-ra kikapott Szolnokom, majd szintén idegenben, ugyancsak három ponttal, 68-65-re maradt alul Szegeden. Aztán jött a Falco elleni 90-83-re elveszített hazai bajnoki. A somogyiak tehát három vereséggek kezdték a bajnokságot, majd Kaposváron 104-96-re legyőzték a Budapest Honvédot. Legutóbb pedig kosárban igencsak gazdaf meccsen 117-110-ra verték idegenben az Alba Fehérvár csapatát. Azaz három szoros vereség mellett két szoros győzelmet arattak a kék-fehérek. A Kaposvár legeredményesebb játékosa az átlagban eddig 20 pontig jutó Mylik Deonce Wilson. Az amerikai dobógépet 16,2 pontjával Filipovity Péter követi.

Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője és csapata Kaposváron vizitál

Fotó: Szendi Péter

Egis Körmend: kellemes kaposvári emlékek

A körmendi együtes három vereséggel kezdte a szezont, ezt követően közös megegyezéssel szerződést bontotak Teo Hojc vezetőedzővel. A legutóbbi, Atomerőmű elleni hazai mérkőzésen megbízott vezetőedzőként Kocsis Tamás irányította a piros-feketéket, akik 100-97-re nyertek.Így a tabellán elkerültek az utolsó helyről, most a 12. pozícióban tanyázik az Egis Körmend. Egyelőre nincs új vezetőedző, a kaposvári tévés meccsen is Kocsis Tamás irányítja a vasiakat. És Chuba Ohams helyére sem érkezett másik légiós. A körmendiek számára kellemes emlékeket idéz a kaposvári csarnok: tavasszal itt szereztek a Magyar Kupában ezüstérmet.

Így várja a szombati meccset az Egis Körmend játékosa, Kiss Benedek



