3 órája
Egis Körmend: tévés meccs Kaposváron - Videó
A kosárlabda NB I 5. fordulójában szombaton 15.15-kor (Tv: M4 Sport+) az Egis Körmend a Kometa-KGYV Kaposvári KK vendége lesz.
Egis Körmend: Az újonc kaposvári csapat két győzelemmel és három döntetlennel jelenleg a 9. helyen áll a bajnokságban. Dzunic Branislav csapata a rajton szoros meccsen mindössze három ponttal, 89-86-ra kikapott Szolnokom, majd szintén idegenben, ugyancsak három ponttal, 68-65-re maradt alul Szegeden. Aztán jött a Falco elleni 90-83-re elveszített hazai bajnoki. A somogyiak tehát három vereséggek kezdték a bajnokságot, majd Kaposváron 104-96-re legyőzték a Budapest Honvédot. Legutóbb pedig kosárban igencsak gazdaf meccsen 117-110-ra verték idegenben az Alba Fehérvár csapatát. Azaz három szoros vereség mellett két szoros győzelmet arattak a kék-fehérek. A Kaposvár legeredményesebb játékosa az átlagban eddig 20 pontig jutó Mylik Deonce Wilson. Az amerikai dobógépet 16,2 pontjával Filipovity Péter követi.
Egis Körmend: kellemes kaposvári emlékek
A körmendi együtes három vereséggel kezdte a szezont, ezt követően közös megegyezéssel szerződést bontotak Teo Hojc vezetőedzővel. A legutóbbi, Atomerőmű elleni hazai mérkőzésen megbízott vezetőedzőként Kocsis Tamás irányította a piros-feketéket, akik 100-97-re nyertek.Így a tabellán elkerültek az utolsó helyről, most a 12. pozícióban tanyázik az Egis Körmend. Egyelőre nincs új vezetőedző, a kaposvári tévés meccsen is Kocsis Tamás irányítja a vasiakat. És Chuba Ohams helyére sem érkezett másik légiós. Sőt, mint arról péntek kora délután beszámoltunk, családi okok miatt Trevor Blondin is elhagyta a klubot. A körmendiek számára kellemes emlékeket idéz a kaposvári csarnok: tavasszal itt szereztek a Magyar Kupában ezüstérmet.
Így várja a szombati meccset az Egis Körmend játékosa, Kiss Benedek