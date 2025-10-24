október 24., péntek

Kosárlabda

30 perce

Egis Körmend: újabb légiós távozik!

#EGIS Körmend#sport#kosárlabda

Chuba Ohams után újabb légiós távozik az Egis Körmend NB I-es kosárlabda-csapatától.

Pum András

Mint arról korábban beszámoltunk, az Egis Körmend kosárlabda-csapatától egy hete távozott a nyáron érkezett amerikai légiós, Chuba Ohams. A klub indoklása szerint a légiós makacs sérüléssel bajlódott, ezért közös megegyezéssel szerződést bontottak a felek.

Egis Körmend
Trevor Blondin is távozik az Egis Körmend csapatától
Fotó: Szendi Péter

Nos, péntek kora délután újabb légiós távozásáról adott hírt az Egis Körmend. A szintén nyáron igazolt Trevor Blondin családi okok miatt kérte kontraktusa felbontását. Érdekesség, hogy Blondin egy hónapja a még idény előtt távozó Jonathan Davis helyére érkezett a vasiakhoz.

Az Egis Körmend közleménye

"Váratlan családi élethelyzet miatt távozik tőlünk Trevor Blondin. "

"A légiós maga kezdeményezte a szerződésének felbontását, saját költségén megy el, a klub által támasztott kilépési feltételeket elfogadta.

Az alábbi üzenetet küldte a szurkolóknak:

“Személyes indokok miatt megyek el a csapattól. Nagyra értékelem a lehetőséget, hogy részese lehettem ennek a szezonnak, mindenkinek a legjobbakat kívánom a továbbiakban!”

Blondin a holnapi, Kaposvár elleni meccsen már nem játszik, mielőbbi pótlásán dolgozik a menedzsment.

Trevor, köszönjük az eddigieket és a legjobbakat kívánjuk neked és családodnak!

THANK YOU, Trevor!"

 

 

