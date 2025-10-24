30 perce
Egis Körmend: újabb légiós távozik!
Chuba Ohams után újabb légiós távozik az Egis Körmend NB I-es kosárlabda-csapatától.
Mint arról korábban beszámoltunk, az Egis Körmend kosárlabda-csapatától egy hete távozott a nyáron érkezett amerikai légiós, Chuba Ohams. A klub indoklása szerint a légiós makacs sérüléssel bajlódott, ezért közös megegyezéssel szerződést bontottak a felek.
Nos, péntek kora délután újabb légiós távozásáról adott hírt az Egis Körmend. A szintén nyáron igazolt Trevor Blondin családi okok miatt kérte kontraktusa felbontását. Érdekesség, hogy Blondin egy hónapja a még idény előtt távozó Jonathan Davis helyére érkezett a vasiakhoz.
Az Egis Körmend közleménye
"Váratlan családi élethelyzet miatt távozik tőlünk Trevor Blondin. "
"A légiós maga kezdeményezte a szerződésének felbontását, saját költségén megy el, a klub által támasztott kilépési feltételeket elfogadta.
Az alábbi üzenetet küldte a szurkolóknak:
“Személyes indokok miatt megyek el a csapattól. Nagyra értékelem a lehetőséget, hogy részese lehettem ennek a szezonnak, mindenkinek a legjobbakat kívánom a továbbiakban!”
Blondin a holnapi, Kaposvár elleni meccsen már nem játszik, mielőbbi pótlásán dolgozik a menedzsment.
Trevor, köszönjük az eddigieket és a legjobbakat kívánjuk neked és családodnak!
THANK YOU, Trevor!"