október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Siker

2 órája

Paraatlétikai vb - Ekler Luca világcsúccsal aranyérmes távolugrásban

Címkék#paraatlétikai#világcsúcs#bajnok#Ekler Luca#paralimpiai

Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán a T38-as kategória távolugró számában az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon.

Vaol.hu

Ekler Luca, a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott. 

Ekler Luca
Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán 
Forrás: Para Atlétika

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel. Ekler - aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban - a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kóbei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot. A szerdai versenynapon még Szőllősi István lesz érdekelt a magyarok közül az F20-as kategória súlylökő döntőjében, magyar idő szerint 15.45-től.

Ekler Luca: az ugrás:

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu