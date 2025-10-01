Paraatlétikai vb - Ekler Luca világcsúccsal aranyérmes távolugrásban

Ekler Luca, a szám kétszeres paralimpiai bajnoka (2021, 2024) már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt. A párizsi csúcsnál négy centivel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is megfejelte öt centivel, így végül 591-gyel diadalmaskodott.

Ekler Luca 591 centiméteres világcsúccsal aranyérmet szerzett szerdán

Forrás: Para Atlétika

A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel. Ekler - aki két napja negyedik lett 100 méteres síkfutásban - a 2019-es dubaji, a 2023-as párizsi és a tavalyi kóbei vb után sorozatban negyedszer nyerte meg ezt a számot. A szerdai versenynapon még Szőllősi István lesz érdekelt a magyarok közül az F20-as kategória súlylökő döntőjében, magyar idő szerint 15.45-től.

Ekler Luca: az ugrás: