Dán ellenfelet fogad a Falco KC

Európa-kupa: dán riválist fogad az előző két meccsét elbukó Falco.

Milos Konakov, a Falco KC edzője.

Fotó: Cseh Gábor

Falco KC–Bakken Bears

Mind a két csapat vereséggel mutatkozott be az Európa ligában múlt héten szerdán: a Falco a spanyol Zaragoza vendégként kapott ki (97-82), míg a Bakken Bears hazai pályán maradt alul a ciprusi Anorthoszisz ellenében (94-102). Sőt, a Falco a szombati bajnokin is kikapott, Sopronban bukott szomszédvári rangadót – váratlanul simán (78-68).

Igaz, a szombathelyi gárdának vannak azért létszámgondjai: a könyöksérüléséből lábadozó Bognár Kristóf még nem bevethető, Tanoh Dez András pedig Zaragozában szedett össze sérülést, Sopronban nem is lépett pályára. De amúgy is akadozik még a szombathelyiek játéka, messze van a csúcsformától a csapat – ezt jól példázza talán az is, hogy Sopronban 15 (!) labdát adott el a Falco. Ráadásul erőletett menetben van, heti két mecset vív a vasi alakulat, arról nem is beszélve, hogy a sorsolás szeszélye folytán sokat utazik, az idei szezonban eddig csupán egyszer játszott hazai pályán.

A Bakken Bears Dánia topcsapata: 23-szoros bajnok, 13-szoros kupagyőztes. A 2025/2026-os bajnoki kiírást öt győzelemmel kezdte. Nem lesz könnyű ellenfél.

– Örülök, hogy ezúttal nem kell utazni, és ismét hazai közönség előtt léphetünk pályára, így egy kicsit nyugodtabb volt a felkészülésünk – mondta Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Igaz, annak is van előnye, hogy egymást érik a meccsek: nincs idő keseregni, rágódni egy vereségen, leszűrjük a tanulságokat, és megyünk, dolgozunk tovább – próbálunk fejlődni. Dán ellenfelünk hajtós, fizikális csapat, gyors kosárlabdát játszik, és nagyban épít az egyéni képességekre, villanásokra. Éppen ezért nagy szerep lesz az egy-egy elleni védekezésnek. Az eddiginél pontosabban, jobban kell játszanunk: pontos támadásbefejezésekre, majd gyors visszarendeződésekre lesz szükség. A saját stílusunkban, a saját ritmusunkban kell kosaraznunk. Valamint 40 perc koncentrált játékot várok a fiúktól. Egy jó ellenfél, egy nehéz mérkőzés vár ránk, de természetesen szeretnénk győzelemmel megörvendeztetni a szurkolóinkat.