1 órája
Falco-DEAC: az erőltetett menet folytatódik!
Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 5. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a jó formába lendült Debrecent fogadja szombaton 18 órakor. Az erőltetett menet folytatódik: Falco-DEAC csata.
Jó formába lendült ellenfelet lát vendégül szombaton este a Falco.
Falco KC–Debrecen derbi
A Falco KC már öt bajnokinál jár: az Oroszlány, a Kecskemét, a Kaposvár és a Pécs elleni győzelem után az előző játéknapon kikapott Sopronban – váratlanul simán (78-68). Sőt, a szombathelyi gárda már két meccset az Európa-kupában is megvívott: az előző héten kikapott Spanyolországban, Zaragozában, most szerdán pedig a dán Bakken Bears ellen lépett pályára hazai közönség előtt – és 83-76-ra megnyerte a kiélezett, fizikális csatát.
– Nem kezdtünk jól, viszont nem adtuk fel, küzdöttünk, és ebben a gyenge periódusban ez nagyon fontos volt, mert így meccsben maradtunk – összegzett a mérkőzés után a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője, Milos Konakov. – Majd egyre jobb és jobb ritmust fogtunk, egyre jobban játszottunk. De főleg a védekezésünkkel nyertük meg a meccset, az utolsó két-három percben például nem is kaptuk kosarat. Most sem játszottunk igazán jól, de az ilyen győzelmekből lehet építkezni. Hamarosan pedig ismét teljes lesz a keretünk – amit már nagyon várok!
- No igen, a Falcóból a szerdai nemzetközi mérkőzésen is hiányzott a könyöksérülésből lábadozó Bognár Kristóf (igaz, ő a társakkal azért bemelegített), és a combjával bajlódó Tanh Dez András. Így mindössze nyolc játékost forgatva verte dán ellenfelét.
- A soros ellenfél, a DEAC két győzelemmel, két vereséggel a háta mögött érkezik Szombathelyre: az első két bajnokiját elbukta, kikapott otthon a Honvédtól (70-94), majd idegenben az Albától (100-83), de aztán elverte a vendég Körmendet (96-77), végül Zalaegerszegen is diadalmaskodott (83-85) – úgy tűnik, hogy kezd jó formába lendülni. A debrecenieknél különösen Tyus Marcus Darnell játékára érmes figyelni, a ponterős amerikai irányító ugyanis eddig 20,5 pontot átlagolt. Rajta kívül főként Wade Tray Nelson, Mócsán Bálint és Subitoc Bojan szállítja a pontokat.
- Erőltetett menetben van tehát a szombathelyi alakulat, de most az azért kedvező a számára, hogy az elmúlt napokban nem kellett utaznia, szerda után szombaton is hazai pályán játszhat. Hazai pályán pedig kötelező a győzelem a DEAC ellen – még akkor is, ha sok idő nem volt felkészülni az összecsapásra, és talán fáradt is lehet a csapat.