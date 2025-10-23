Falco-DEAC: az erőltetett menet folytatódik!

– Nem kezdtünk jól, viszont nem adtuk fel, küzdöttünk, és ebben a gyenge periódusban ez nagyon fontos volt, mert így meccsben maradtunk – összegzett a mérkőzés után a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője, Milos Konakov. – Majd egyre jobb és jobb ritmust fogtunk, egyre jobban játszottunk. De főleg a védekezésünkkel nyertük meg a meccset, az utolsó két-három percben például nem is kaptuk kosarat. Most sem játszottunk igazán jól, de az ilyen győzelmekből lehet építkezni. Hamarosan pedig ismét teljes lesz a keretünk – amit már nagyon várok!