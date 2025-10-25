Simán nyert a Falco a Debrecen ellen - fotók, videó

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–DEAC 99-62 (25-13, 25-22, 26-14, 23-13).

Szombathely, Schaeffler Aréna Savaria, 2820 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur, Rácz, Kaposi.

Falco-Vulcano Energia KC: Váradi 14/12, Perl 12, Novakovics 13/3, Wójcik 13/6, Belo 13. Csere: Tanoh Dez 12/3, Whelan 6, Keller Á. 5/3, Jovanovics 4, Verasztó 3, Bognár 2, Herger 2. Edző: Milos Konalov.

Debreceni EAC: Tyus 15/9, Mócsán 7/3, Wade 3, Kovács Á. 2, Osztojics 11. Csere: Varga F. 9/3, Hőgye 6/6, Szubotics 5/3, Neuwirth 4, Gáspár M. –, Gál -. Edző: Pethő Ákos.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 13-7. 10. perc: 25-13. 15. perc: 33-22. 20. perc: 50-35. 25. perc: 63-47. 30. perc: 76-49. 35. perc: 85-52. 40. perc: 99-62.

Tyus triplájával indítottak a vendégek, Wójcik válaszolt. Váradi duplájával szerezték meg a vezetést a vasiak, majd a következő támadás végén Belo zsákolt (7-3). Mócsán középtávolival jelentkezett, majd Perl is megszerezte első pontjait. Ostojic és Novakovics következett (11-7). A játékrész derekán Wójcik és Novakovics is újra betalált, 15-7-nél a debreceniek mestere kért időt. Hiába, Perl növelte az előnyt (17-7). Mócsán-tripla után újabb Perl-dupla érkezett. Varga a vonalról szépített, amire Tanoh Dez reagált jól: 25-13. A második negyed Hőgye és Wade kosarával startolt, Belo felelt. Aztán Keller triplájának örülhettek a sárga-feketék. A negyed közepén a vonalról szépítettek a debreceniek, majd Konakov kért időt. Jókor, mert Novakovics előbb a vonalról, mert egy labdaszerzés után közelről is eredményes volt (33-22). Azonnal időt kért a DEAC. Hiába, mert Wójcik és Váradi hármasa is ült. Tyus is hármassal operált, majd egy labdaeladás után kettessel is növelte pontszámát: 39-27. A félidő hajrájában Belo és Wójcik is büntetőkből tettek hozzá a hazai pontokhoz: 43-27. Az utolsó percben a hazaiaknál Keller és Tanoh Dez, a hajdúságiaknál Ostojic és Hőgye talált még be: 50-35 volt a félidő.