1 órája
Újabb skalp a nemzetközi porondról, a sólymok legyőzték a medvéket - fotók
A kosárlabda Európa-kupa második fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a dán Bakken Bears gárdáját fogadta, és verte el nagy csatában, kiélezett hajrában.
Mindét csapat vereséggel mutatkozott be az Európa-kupában a Falco a spanyol Zaragoza vendégként kapott ki (97-82), míg a 23-szoros dán bajnok, 13-szoros kupagyőztes Bakken Bears hazai pályán maradt alul a ciprusi Anorthoszisz ellenében (94-102) – a Falco a bajnokságban is botlott, szombaton szomszédvári rangadót bukott Sopronban (78-68), a Bakken mind az öt bajnokiját megnyerte. A Falcóból továbbra is hiányzott a könyöksérülésből lábadozó Bognár Kristóf (igaz, ő a társakkal azért bemelegített), és a combjával bajlódó Tanoh Dez András.
Falco-Bakken Bears
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Bakken Bears 83-76 (21-25, 23-18, 21-18, 18-25).
Szombathely, 2770 néző, kosárlabda Európa-kupa, vezette: Tomasovic (szlovák), Marzilai (olasz), Baloun (cseh).
Falco: Váradi 5/3, Perl 21, Novakovic -, Wójcik 9, Belo 12. Csere: Keller 6, Jovanovic 19/3, Whelan 11/9. Edző: Milos Konakov.
Bakken: Ogundiran 12/12, Deen 11/9, Chenery 13/9, Pedersen 17/6, Rombley 6. Csere: Dubose 2, Sherry 7, Mollgaard 4, Ates -, Vinther 4, Schwartz -. Edző: Skyler Bowlin.
Az eredmény alakulása. 4. perc: 4-11. 7. perc: 13-18. 13. perc: 28-28. 16. perc: 37-36. 20. perc: 44-43. 23. perc: 55-45. 25. perc: 57-53. 28. perc: 61-58. 30. perc: 65-61. 33. perc: 65-67. 35. perc: 73-73. 39. perc: 80-76.
Dán tripla vezette fel a meccset, és a folytatásban is a vendégeknél volt a néhány pontos előny. Sőt, a 4. percben már kénytelen volt időt kérni Konakov mester (4-11). Tíz pont fölé nőtt a vendégek fórja (4-15) – de aztán kezdett zárkózni a Falco. Jovanovic remek, ponterős játékkal szállt be a padról, valamit Perl és Belo is belelendült (7. perc: 13-18). Erős tempót diktáltak a felek, a Falco pedig egyre jobban játszott – de az ellenfél jobban dobott, így négy ponttal megnyerte az első negyedet. A kisszünet után folytatta a felzárkózást a Falco – és kezdett javulni a dobóformája. Whelan pontjaival ki is egyenlített (13. perc: 28-28)! Keményedett a csata, parázs párharcokkal láthattak a szurkolók – valamint váltott pontokat, váltott vezetést (16. perc: 37-36). Dán időkérés próbálta megtörni a Falco lendületét. Szoros állásnál futottak neki a csapatok az etap hajrájának. Az első félidőt az ötödik Bakken-tripla zárt, így „csak” egy ponttal nyerte mg az első 20 percet a Falco (44-43).
Európa-kupa: Falco-Bakken BearsFotók: Cseh Gábor
Fordulás után sem lassult a tempó, és ekkor már érezhetően a Falco irányított: remek védekezés, labdaszerzések után indított gyors támadásokat. És kezdett meglépni. Váradi triplája, nyolc pontos „távolságnál” kért idő a Bakken Bears szakmai stábja (23. perc: 53-45). Egy pillanatra 10 pont fölé nőtt a hazai fór (57-45). Stílust és ritmust váltott a Bakken, rohant és dobott, két triplát is elsüllyesztett, majd két büntető ért célba (57-52). Ott loholt ellenfele nyomában a Bakken (28. perc: 61-58). Keller hozta a pontokat a kiélezett pillanatokban. A harmadik negyedet dudaszós dán tripla zárta, négy pontos előnyből futhatott neki a záró játékrésznek a Falco (30. perc: 65-61). A negyedik negyedet 6-0-s rohammal kezdte a Bakken, gyorsan fordított (33. perc: 65-67). De aztán rendezte sorait a Falco - Jovanovic és Perl vezérletével – átvette a vezetést. Egy pillanatra. Váltott pontokkal, váltott vezetéssel peregtek a percek (35. perc: 73-73). Öldöklő küzdelmet vívtak a felek, nem bírtak egymással. Az utolsó perc 80-76-os állásról kezdődött – dán időkérés után. A Bakken elrontotta a labdát, Perl szedte le a lepattanót. Keller jutott büntetőhöz: az egyik bedobta (81-76). Majd újabb támadást védekezett ki a Falco, Jovanovic is egy büntetőt dobott be (82-76). Labdaszerzés, fault után Perl is csak egy büntetőt juttatott célba (83-76). De már csak 15 másodperc maradt, eldőlt a csata sorsa!
Újabb skalpot gyűjtött be a Falco a nemzetközi porondon: a sólymok legyőzték a medvéket – erősen szűk kerettel is!
Edzői nyilatkozatok:
Milos Konakov: – Nem kezdtünk jól, viszont nem adtuk fel, küzdöttünk – és ebben a a gyenge periódusban ez nagyon fontos volt, mert így meccsben maradtunk. Majd egyre jobb és jobb ritmust fogtunk, egyre jobban játszottunk. A védekezésünkkel nyertük meg ezt a meccset, az utolsó két-három percben például nem kaptuk kosarat. Most sem játszottunk igazán jól, de az ilyen győzelmekből lehet építkezni. Hamarosan pedig ismét teljes lesz a keretünk – amit már nagyon várok!
Skyler Bowlin: – Gratulálok a Falcónak – játszottunk egy jó nemzetközi meccset, igazán jó hangulatban. Jól kezdtünk, és nagyjából a folytatásban is rendben volt a játékunk. Jól védekeztünk, néha talán túlzottan agresszívan, néha pedig elvitt bennünket a hév – így kaptunk faultokat, könnyű kosarakat. Fiatal a csapatom, igyekszünk tanulni a most elkövetett kisebb, nagyobb hibákból.