Újabb skalp a nemzetközi porondról, a sólymok legyőzték a medvéket - fotók

Fordulás után sem lassult a tempó, és ekkor már érezhetően a Falco irányított: remek védekezés, labdaszerzések után indított gyors támadásokat. És kezdett meglépni. Váradi triplája, nyolc pontos „távolságnál” kért idő a Bakken Bears szakmai stábja (23. perc: 53-45). Egy pillanatra 10 pont fölé nőtt a hazai fór (57-45). Stílust és ritmust váltott a Bakken, rohant és dobott, két triplát is elsüllyesztett, majd két büntető ért célba (57-52). Ott loholt ellenfele nyomában a Bakken (28. perc: 61-58). Keller hozta a pontokat a kiélezett pillanatokban. A harmadik negyedet dudaszós dán tripla zárta, négy pontos előnyből futhatott neki a záró játékrésznek a Falco (30. perc: 65-61). A negyedik negyedet 6-0-s rohammal kezdte a Bakken, gyorsan fordított (33. perc: 65-67). De aztán rendezte sorait a Falco - Jovanovic és Perl vezérletével – átvette a vezetést. Egy pillanatra. Váltott pontokkal, váltott vezetéssel peregtek a percek (35. perc: 73-73). Öldöklő küzdelmet vívtak a felek, nem bírtak egymással. Az utolsó perc 80-76-os állásról kezdődött – dán időkérés után. A Bakken elrontotta a labdát, Perl szedte le a lepattanót. Keller jutott büntetőhöz: az egyik bedobta (81-76). Majd újabb támadást védekezett ki a Falco, Jovanovic is egy büntetőt dobott be (82-76). Labdaszerzés, fault után Perl is csak egy büntetőt juttatott célba (83-76). De már csak 15 másodperc maradt, eldőlt a csata sorsa!

Újabb skalpot gyűjtött be a Falco a nemzetközi porondon: a sólymok legyőzték a medvéket – erősen szűk kerettel is!

Edzői nyilatkozatok:

Milos Konakov: – Nem kezdtünk jól, viszont nem adtuk fel, küzdöttünk – és ebben a a gyenge periódusban ez nagyon fontos volt, mert így meccsben maradtunk. Majd egyre jobb és jobb ritmust fogtunk, egyre jobban játszottunk. A védekezésünkkel nyertük meg ezt a meccset, az utolsó két-három percben például nem kaptuk kosarat. Most sem játszottunk igazán jól, de az ilyen győzelmekből lehet építkezni. Hamarosan pedig ismét teljes lesz a keretünk – amit már nagyon várok!