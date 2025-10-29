Falco–Famagusta: újabb szép szombathelyi győzelem a nemzetközi porondon - fotók

A Falco a spanyol Zaragoza elleni idegenbeli vereséggel (97-82) kezdte az Európa-kupa küzdelmeit, majd hazai pályán legyűrte a dán Bakken Bears gárdáját (83-76). A Famagusta győzött Dániában (94-102), majd otthon kikapott a Zaragozától (87-102).

Falco-Anorthosis Famagusta: Wojcik csúnya sérülése egy ütközés után

Fotó: Unger Tamás

Falco-Anorthosis Famagusta

Remekül, nagy lendülettel (4-0) kezdett a Falco – a 4. percben időt is kellett kérnie a ciprusi kispadnak (9-2). De nem változott a játék képe: maradt az irányítás a hazaiaknál. Annak ellenére is, hogy egy ütközés után Wojcik kénytelen volt elhagyni a pályát – később egy nagy kötéssel az orrán-arcán azért visszatért.

A Falco jól védekezett: sok labdát, lepattanót szerzett, volt, hogy, lejárt ellenfele támadóideje – és 10 pont fölé növelte előnyét (8. perc: 16-5). Érezhetően palánk alatt is fölényben volt a házigazda. A vendég olykor felzárkózott, de ilyenkor a Falco rendre meglépett – biztosan őrizte 10 pont körüli, fölötti előnyét (14. perc: 27-15). Gyorsan, szemre is tetszetősen, nagy kedvvel, csapatként játszott a Falco – míg a vendég szinte csak büntetőből talált gyűrűbe. Belo remek napot fogott ki, Perl is hozta a tőle elvárhatót. Az első félidőt 18 ponttal nyerte meg a Falco KC – a játék képének megfelelően (20. perc: 43-25). A triplák viszont hiányoztak a Falco játékából: az első félidőben hét távoli kísérletből csak kettő ért célba hazai oldalon.