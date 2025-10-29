37 perce
Falco–Famagusta: újabb szép szombathelyi győzelem a nemzetközi porondon - fotók
A kosárlabda FIBA Európa-kupa 3. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a ciprusi Anorthosis Famagusta együttesét verte remek teljesítménnyel – nagyon simán.
A Falco a spanyol Zaragoza elleni idegenbeli vereséggel (97-82) kezdte az Európa-kupa küzdelmeit, majd hazai pályán legyűrte a dán Bakken Bears gárdáját (83-76). A Famagusta győzött Dániában (94-102), majd otthon kikapott a Zaragozától (87-102).
Falco-Anorthosis Famagusta
Remekül, nagy lendülettel (4-0) kezdett a Falco – a 4. percben időt is kellett kérnie a ciprusi kispadnak (9-2). De nem változott a játék képe: maradt az irányítás a hazaiaknál. Annak ellenére is, hogy egy ütközés után Wojcik kénytelen volt elhagyni a pályát – később egy nagy kötéssel az orrán-arcán azért visszatért.
A Falco jól védekezett: sok labdát, lepattanót szerzett, volt, hogy, lejárt ellenfele támadóideje – és 10 pont fölé növelte előnyét (8. perc: 16-5). Érezhetően palánk alatt is fölényben volt a házigazda. A vendég olykor felzárkózott, de ilyenkor a Falco rendre meglépett – biztosan őrizte 10 pont körüli, fölötti előnyét (14. perc: 27-15). Gyorsan, szemre is tetszetősen, nagy kedvvel, csapatként játszott a Falco – míg a vendég szinte csak büntetőből talált gyűrűbe. Belo remek napot fogott ki, Perl is hozta a tőle elvárhatót. Az első félidőt 18 ponttal nyerte meg a Falco KC – a játék képének megfelelően (20. perc: 43-25). A triplák viszont hiányoztak a Falco játékából: az első félidőben hét távoli kísérletből csak kettő ért célba hazai oldalon.
Kosárlabda Európa-kupa: Falco-Anorthosis FamagustaFotók: Unger Tamás
A második félidő elején viszont két Váradi-tripla is behullott – és ott folytatta a meccset a Falco, ahol az első félidőben abbahagyta. Egyre nehezebben tartotta a lépést a Famagusta, egyre nőtt a különbség – már bőven 20 pont fölött járt a „távolság”, amikor időt kért a vendég (23. perc: 55-27) – hiába, nem sikerült belassítani, kizökkenteni a házigazdát. Konakov mester szorgalmasan forgatta a csapatát, a sérülésből visszatérő Bognár, Tanoh Dez kettős is kapott bőven lehetőséget. Nem volt gyenge pont a Falcóban (28. perc: 27-33). Bántóan nagy volt a különbség a felek között, korán eldőlt az összecsapás sorsa – ennek megfelelően a negyedik negyedre nem is maradt izgalom (30. perc: 71-36). De azért a Falco nem állt le, igyekezett kiszolgálni a közönségét – és ki is szolgálta lelkes szurkolótáborát!
Jegyzőkönyv
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Anorthosis Famagusta (ciprusi) 98-56 (20-11, 23-14, 28-11, 27-20)
Szombathely, 2890 néző, kosárlabda Európa-kupa, vezette: Galic (horvát), Grbic (szlovén), Vlahovic (szerb).
Falco: Váradi 10/6, PERL 15/3, Novakovic 12/6, Wójcik 3, BELO 18. Csere: Bognár 7, Jovanovic 7, Keller 7, WHELAN 14/6, Tanoh Dez 5/3, Herger –, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.
Famagusta: Hawkins 21/3, Johansson 7/3, Mousa 3, Kuany 8/3, Maragkos 7. Csere: Eleftheriou –, Tompazos 3/3, Ioannidis 2, Himonas 3/3, Garcia 2, Agathokli –. Edző: Daniel Patrick Nelson.
Az eredmény alakulása: 4. perc: 9-2. 8. p.: 16-5. 14. p.: 27-15. 17. p.: 36-22. 20. p.: 43-25. 23. p.: 55-27. 28. p.: 67-33. 30. p.: 71-36. 34. p.: 80-38. 38. perc: 98-52.
Kipontozódott: Maragkos (40.)