Falco KC: jön a Famagusta!

Kosárlabda Európa-kupa: ciprusi ellenfél lép pályára szerdán az Aréna Savariában - szerdán este Falco KC–Famagusta derbi!

Falco: Jubrile Belo támadja a palánkot.

Fotó: Cseh Gábor

Pályán a Falco KC

Úgy tűnik, hogy a Falco KC kezdi felvenni az „üzemi hőfokot” – az elmúlt mérkőzéseken már nem csak az eredmény, hanem a mutatott játék is rendben volt. Szombaton például a vendég Debrecent lépte le a szombathelyi gárda (99-62) – ráadásul hosszú idő után ismét pályára léphetett a könyöksérüléséből felépülő Bognár Kristóf, valamint a combsérülését maga mögött tudó Tanoh Dez András.

A Falco egyébként a spanyol Zaragoza elleni idegenbeli vereséggel (97-82) kezdte az Európa-kupa küzdelmeit, majd hazai pályán legyűrte a dán Bakken Bears alakulatát (83-76). A ciprusi Anorthosis Famagusta is egy győzelemmel, egy vereséggel áll a H csoportban: győzött Dániában (94-102), majd otthon kikapott a Zaragozától (87-102). Hazája bajnokságában egyelőre nem remekel: három vereséggel, egy győzelemmel csupán kilencedik a 10 csapatot felvonultató tabellán – azt az egyetlen győzelmét is még az első fordulóban szerezte. Nem úgy tűnik tehát, mintha kirobbanó formában lenne a Falco soros ellenfele.

– Érdekes ellenfél érkezik hozzánk, amely eddig felemás szereplést tudhat maga mögött – mondta Jubrile Belo, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely brit légiósa. – A Famagusta az Európa-kupában aratott egy fölényes győzelmet idegenben, majd simán kikapott otthon – és a hazája bajnokságában sem teljesít valami jól. Éppen ezért ellenfelünk vélhetően motiváltan fog pályára lépni Szombathelyen, bizonyítani akar, hogy ennél több van benne, javítani akar az eddigi szerényebb eredmények után – ezért hajtós, kiélezett meccsre, egy veszélyes riválisra számítok. De nekünk elsősorban a saját játékunkra kell koncentrálnunk: mind védekezésben, mind támadásban nagy energiákkal, fegyelmezetten, csapatként kell kosaraznunk!