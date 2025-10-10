1 órája
Falco KC: végre hazai pályán!
Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 3. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szombaton 18 órakor a Pécset fogadja – a szezon első hazai mérkőzésén. Amelyen Gráczer Györgyöt és Perl Zoltánt is megünnepli a Falco közössége!
Hazai pályán a Falco KC!
Falco KC - két ünnepelt
A Falco KC már három bajnokit játszott: nyert Oroszlányban, Kecskeméten és Kaposváron – vagyis szombaton a szezon első bajnokiját rendezik az Aréna Savariában. Ráadásul ünnepi „programokkal” megspékelve – a szurkolóknak érdemes lesz korán helyet foglalni a lelátókon. A Pécs elleni találkozó előtt felkerül a csarnok mennyezetére a tavalyi Magyar Kupa-győzelmet jelképező zászló. Majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselő köszöntik Perl Zoltánt, akit a tavalyi NB I.-es szezon legjobb játékosának választottak. A nagyszünetben aztán újabb ünnepségnek lehetnek szemtanúi a szurkolók: a klub köszönti az ügyvezetői feladatkotól 45 év (!) után visszavonuló legendás vezetőjét, Gráczer Györgyöt!
Falco KC-Pécs derbi
Visszatérve a szombati bajnokira: a Pécs felemás eredményekkel kezdett, először – hosszabbítás után – nyert Körmenden (95-95), majd kikapott otthon a ZTE-től (76-85).
– Kezdődik a heti két meccses, erőltetett menet, ami nem probléma, erre készültünk, és bizonyítottuk már számtalanszor, hogy bírjuk a kettős terhelést – jelezte Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya. – A Pécs jó csapat, szívós ellenfél, amely idegenben is veszélyes: tavaly hosszabbításra kényszerített minket hazai pályán, a szezonnyitón pedig Körmenden nyert. Fiatalos, hajtós, harcos rivális. Nem lesz könnyű dolgunk, de természetesen szeretnénk folytatni a győzelmi sorozatot. És nagyon jó érzés lesz végre ismét hazai közönség előtt pályára lépni – igyekszünk kiszolgálni a szurkolótáborunkat!
A 3. forduló menetrendje, csütörtök, 18.00: ZTE–Sopron (89-94). Szombat, 18.00: Szolnok–Szeged, Debrecen–Körmend, Falco–Pécs, Kaposvár–Honvéd, Oroszlány–Kecskemét. Vasárnap, 17.30: Paks–Alba Fehérvár.