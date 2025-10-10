október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Falco KC: végre hazai pályán!

Címkék#beharangozó#Perl Zoltán#falco#Gráczer György

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 3. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely szombaton 18 órakor a Pécset fogadja – a szezon első hazai mérkőzésén. Amelyen Gráczer Györgyöt és Perl Zoltánt is megünnepli a Falco közössége!

Tóth Gábor

Hazai pályán a Falco KC!

Falco
Falco: Gráczer Györgyöt is köszöntik a szombati meccs nagyszünetében.
Fotó: Unger Tamás/Archív

Falco KC - két ünnepelt

A Falco KC már három bajnokit játszott: nyert Oroszlányban, Kecskeméten és Kaposváron – vagyis szombaton a szezon első bajnokiját rendezik az Aréna Savariában. Ráadásul ünnepi „programokkal” megspékelve – a szurkolóknak érdemes lesz korán helyet foglalni a lelátókon. A Pécs elleni találkozó előtt felkerül a csarnok mennyezetére a tavalyi Magyar Kupa-győzelmet jelképező zászló. Majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselő köszöntik Perl Zoltánt, akit a tavalyi NB I.-es szezon legjobb játékosának választottak. A nagyszünetben aztán újabb ünnepségnek lehetnek szemtanúi a szurkolók: a klub köszönti az ügyvezetői feladatkotól 45 év (!) után visszavonuló legendás vezetőjét, Gráczer Györgyöt!

Falco KC-Pécs derbi

Visszatérve a szombati bajnokira: a Pécs felemás eredményekkel kezdett, először – hosszabbítás után – nyert Körmenden (95-95), majd kikapott otthon a ZTE-től (76-85).
– Kezdődik a heti két meccses, erőltetett menet, ami nem probléma, erre készültünk, és bizonyítottuk már számtalanszor, hogy bírjuk a kettős terhelést – jelezte Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya. – A Pécs jó csapat, szívós ellenfél, amely idegenben is veszélyes: tavaly hosszabbításra kényszerített minket hazai pályán, a szezonnyitón pedig Körmenden nyert. Fiatalos, hajtós, harcos rivális. Nem lesz könnyű dolgunk, de természetesen szeretnénk folytatni a győzelmi sorozatot. És nagyon jó érzés lesz végre ismét hazai közönség előtt pályára lépni – igyekszünk kiszolgálni a szurkolótáborunkat!

A 3. forduló menetrendje, csütörtök, 18.00: ZTE–Sopron (89-94). Szombat, 18.00: Szolnok–Szeged, Debrecen–Körmend, Falco–Pécs, Kaposvár–Honvéd, Oroszlány–Kecskemét. Vasárnap, 17.30: Paks–Alba Fehérvár.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu