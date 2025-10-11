október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Falco KC: ünnepi pillanatok Perl Zoltánnal, Gráczer Györggyel - fotók

Címkék#Perl Zoltán#kosárlabda#Gráczer György

Emlékezetesre sikeredett a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának szezonbeli első hazai mérkőzése (a Pécs volt az ellenfél). Falco KC: Perl Zoltánt és Gráczer Györgyöt is köszöntötte a szombathelyi klub közössége!

Tóth Gábor
Falco KC: ünnepi pillanatok Perl Zoltánnal, Gráczer Györggyel - fotók

Fotó: Cseh Gábor

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely már három bajnokit játszott: nyert Oroszlányban, Kecskeméten és Kaposváron – vagyis szombaton a Pécs ellen a szezon első bajnokiján lépett pályára az Aréna Savariában. Telt ház előtt, nagyszerű hangulatban. Ráadásul ünnepi „programok” várták a Falco-szurkolókat.

Falco: Gráczer György tiszteletbeli meze is felkerült a legendák közé
Falco: Gráczer György tiszteletbeli meze is felkerült a legendák közé
Fotó: Cseh Gábor

Falco KC - Perl Zoltán

A felek bemutatása után a csapatkapitány Perl Zoltán közreműködésével felkerült a csarnok mennyezetére a tavalyi, a sorban a harmadik Magyar Kupa-győzelmet jelképező zászló. Majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselő köszöntötték éppen Perl Zoltánt, akit a tavalyi NB I.-es szezon legjobb játékosának választottak (Perl az előző NB I.-es szezonban  35 meccsen átlagban 19 pontot, 3,3 lepattanót szerzett, emellett kiosztott 4,2 gólpasszt - ami impozáns statisztika!).

Gráczer György búcsúztatása

Fotók: Cseh Gábor

Falco KC - Gráczer György

A nagyszünetben aztán fokozódott a hangulat, újabb ünnepi pillanatoknak lehetnek szemtanúi a szurkolók. A klub ugyanis köszöntötte az ügyvezetői feladatoktól 45 év (!) után visszavonuló legendás vezetőjét, Gráczer Györgyöt. Egy igényesen összeállított kisfilm vezette fel az eseményt, képek sorjáztak a múltból - a közönség vastapsa pedig jelezte, nagyra értékelik Gráczer György közel fél évszázados munkáját, aminek eredményeképpen szinte a semmiből egy élcsapatot, egy hatszoros bajnok, háromszoros kupagyőztes, a nemzetközi porondon is jegyzett klubot épített fel a Falcóból. Gráczer Györgyöt az utód, az új ügyvezető, Gábor Máté köszöntötte. Gráczer György is kapott egy mezt a csarnok mennyezetén, mint egy visszavonuló legenda - amelyen stílszerűen egy 45-ös szám díszeleg!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu