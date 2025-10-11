1 órája
Falco KC: ünnepi pillanatok Perl Zoltánnal, Gráczer Györggyel - fotók
Emlékezetesre sikeredett a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely NB I.-es kosárcsapatának szezonbeli első hazai mérkőzése (a Pécs volt az ellenfél). Falco KC: Perl Zoltánt és Gráczer Györgyöt is köszöntötte a szombathelyi klub közössége!
Fotó: Cseh Gábor
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely már három bajnokit játszott: nyert Oroszlányban, Kecskeméten és Kaposváron – vagyis szombaton a Pécs ellen a szezon első bajnokiján lépett pályára az Aréna Savariában. Telt ház előtt, nagyszerű hangulatban. Ráadásul ünnepi „programok” várták a Falco-szurkolókat.
Falco KC - Perl Zoltán
A felek bemutatása után a csapatkapitány Perl Zoltán közreműködésével felkerült a csarnok mennyezetére a tavalyi, a sorban a harmadik Magyar Kupa-győzelmet jelképező zászló. Majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselő köszöntötték éppen Perl Zoltánt, akit a tavalyi NB I.-es szezon legjobb játékosának választottak (Perl az előző NB I.-es szezonban 35 meccsen átlagban 19 pontot, 3,3 lepattanót szerzett, emellett kiosztott 4,2 gólpasszt - ami impozáns statisztika!).
Gráczer György búcsúztatásaFotók: Cseh Gábor
Falco KC - Gráczer György
A nagyszünetben aztán fokozódott a hangulat, újabb ünnepi pillanatoknak lehetnek szemtanúi a szurkolók. A klub ugyanis köszöntötte az ügyvezetői feladatoktól 45 év (!) után visszavonuló legendás vezetőjét, Gráczer Györgyöt. Egy igényesen összeállított kisfilm vezette fel az eseményt, képek sorjáztak a múltból - a közönség vastapsa pedig jelezte, nagyra értékelik Gráczer György közel fél évszázados munkáját, aminek eredményeképpen szinte a semmiből egy élcsapatot, egy hatszoros bajnok, háromszoros kupagyőztes, a nemzetközi porondon is jegyzett klubot épített fel a Falcóból. Gráczer Györgyöt az utód, az új ügyvezető, Gábor Máté köszöntötte. Gráczer György is kapott egy mezt a csarnok mennyezetén, mint egy visszavonuló legenda - amelyen stílszerűen egy 45-ös szám díszeleg!