Falco KC: ünnepi pillanatok Perl Zoltánnal, Gráczer Györggyel - fotók

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely már három bajnokit játszott: nyert Oroszlányban, Kecskeméten és Kaposváron – vagyis szombaton a Pécs ellen a szezon első bajnokiján lépett pályára az Aréna Savariában. Telt ház előtt, nagyszerű hangulatban. Ráadásul ünnepi „programok” várták a Falco-szurkolókat.

Falco: Gráczer György tiszteletbeli meze is felkerült a legendák közé

Fotó: Cseh Gábor

Falco KC - Perl Zoltán

A felek bemutatása után a csapatkapitány Perl Zoltán közreműködésével felkerült a csarnok mennyezetére a tavalyi, a sorban a harmadik Magyar Kupa-győzelmet jelképező zászló. Majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselő köszöntötték éppen Perl Zoltánt, akit a tavalyi NB I.-es szezon legjobb játékosának választottak (Perl az előző NB I.-es szezonban 35 meccsen átlagban 19 pontot, 3,3 lepattanót szerzett, emellett kiosztott 4,2 gólpasszt - ami impozáns statisztika!).