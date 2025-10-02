Falco: újabb nehéz idegenbeli meccs!

Falco: kötelező a vasi győzelem, de a házigazda Kecskemét veszélyes ellenfélnek tűnik - bravúrgyőzelemmel kezdte a szezont.

Falco: Kecskemétre utazik Milos Konakov vezetőedző csapata.

Fotó: Cseh Gábor

Kecskemét - Falco derbi

A Falco és a KTE is győzelemmel kezdte a 2025/2026-os kNB I.-es kosárlabdaszezont. A szombathelyi gárda Oroszlányban nyert 83-79-re, míg a kecskeméti a ZTE vendégeként diadalmaskodott 86-83 arányban – de amíg a Falco kötelező győzelmet aratott, addig a KTE nem várt, bravúros sikerrel tért haza Zalaegerszegről. Már csak azért is, mert a Kecskemét az előző években inkább az alsóház tagja volt, nem igazán győzni járt idegenbe.

A kecskemét zalaegerszegi győzelmében a légiósok – Jarvi 14/6, Tomasevic 18/12, Dautovic 15/6, Seppala 12/12 – vállalták a főszerepet, akikhez még a két veterán, volt válogatott játékos, Witmman (7/3) és Krahodzsics (14) csatlakozott jó, ponterős teljesítménnyel.

– Arra számítok, hogy minden forduló szoros és kiélezett mérkőzéseket hoz majd – fogalmazott a zalaegerszegi mérkőzés után Ivkovics Sztojan, a KTE mestere – Van négy csapat, amely elvileg a többiek fölött van, de a többi együttes között szinte nincs is különbség. Mi már az előző idényben is két magyar játékossal játszottunk. Egerszegen szerencsénk volt, hogy bementek a távoli dobásaink, de összességében egy nagyon izgalmas bajnokságra számítok a folytatásban!

A Falco idény eleji formában játszva aratott győzelmet Oroszlányban, de a mérkőzés nagy részében kézben tartotta az irányítást. Az új igazolások közül a lengyel légiós, Wojcik tett ki magáért, aki 16/9 ponttal zárta az összecsapást.

– Jól kezdtünk, de végül a jó védekezésünknek köszönhetjük az oroszlányi győzelmet. Több mint 80 pontot dontunk, ami jó teljesítmény. De támadásban teljesen elvesztünk fonalat a második félidőben, mert második a húsz percen összesen csak három gólpasszunk volt. Ez nagyon nem jó, ebből tanulnunk kell. Örülök, hogy győzelemmel kezdtük a szezont, de még javítanunk kell a játékunkon – összegzett a szezonnyitó után Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely edzője.

A 2. forduló menetrendje: