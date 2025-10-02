október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

23 perce

Falco: újabb nehéz idegenbeli meccs!

Címkék#szezon#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely#játék

Az NB I.-es kosárlabda 2. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Kecskemét vendégeként lép pályára pénteken 18 órakor. Falco: újabb nehéz idegenbei meccs, újabb veszélyes ellenfél!

Vaol.hu

Falco: kötelező a vasi győzelem, de a házigazda Kecskemét veszélyes ellenfélnek tűnik - bravúrgyőzelemmel kezdte a szezont.

Falco
Falco: Kecskemétre utazik Milos Konakov vezetőedző csapata.
Fotó: Cseh Gábor

Kecskemét - Falco derbi

A Falco és a KTE is győzelemmel kezdte a 2025/2026-os kNB I.-es kosárlabdaszezont. A szombathelyi gárda Oroszlányban nyert 83-79-re, míg a kecskeméti a ZTE vendégeként diadalmaskodott 86-83 arányban – de amíg a Falco kötelező győzelmet aratott, addig a KTE nem várt, bravúros sikerrel tért haza Zalaegerszegről. Már csak azért is, mert a Kecskemét az előző években inkább az alsóház tagja volt, nem igazán győzni járt idegenbe.
A kecskemét zalaegerszegi győzelmében a légiósok – Jarvi 14/6, Tomasevic 18/12, Dautovic 15/6, Seppala 12/12 – vállalták a főszerepet, akikhez még a két veterán, volt válogatott játékos, Witmman (7/3) és Krahodzsics (14) csatlakozott jó, ponterős teljesítménnyel.

– Arra számítok, hogy minden forduló szoros és kiélezett mérkőzéseket hoz majd – fogalmazott a zalaegerszegi mérkőzés után Ivkovics Sztojan, a KTE mestere –  Van négy csapat, amely elvileg a többiek fölött van, de a többi együttes között szinte nincs is különbség. Mi már az előző idényben is két magyar játékossal játszottunk. Egerszegen szerencsénk volt, hogy bementek a távoli dobásaink, de összességében egy nagyon izgalmas bajnokságra számítok a folytatásban!

A Falco idény eleji formában játszva aratott győzelmet Oroszlányban, de a mérkőzés nagy részében kézben tartotta az irányítást. Az új igazolások közül a lengyel légiós, Wojcik  tett ki magáért, aki 16/9 ponttal zárta az összecsapást.

– Jól kezdtünk, de végül a jó védekezésünknek köszönhetjük az oroszlányi győzelmet. Több mint 80 pontot dontunk, ami jó teljesítmény. De támadásban teljesen elvesztünk fonalat a második félidőben, mert  második a húsz percen összesen csak három gólpasszunk volt. Ez nagyon nem jó, ebből tanulnunk kell. Örülök, hogy győzelemmel kezdtük a szezont, de még javítanunk kell a játékunkon – összegzett a szezonnyitó után Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely edzője.

A 2. forduló menetrendje:

  • Csütörtök: Szeged–Kaposvár.
  • Péntek, 18.00: Kecskemét–Falco, Alba Fhérvár–DEAC.
  • Szombat, 18.00: Oroszlány–Szolnok, Honvéd–Paks, Pécs–ZTE. 18.30: Körmend–Sopron.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu