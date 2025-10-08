október 8., szerda

Koppány névnap

Retro kosárlabda

Falco-Körmend derbi 2012-ből - óriási meccs volt - képgalériával!

Egy Falco-Körmend derbi mindig kiemelt esemény - mind a játékosok, mind a szurkolók számára. Falco-Körmend 2012-ből, képekkel!

Tóth Gábor

 Falco-Körmend vasi kosárlabda-rangadó 2012-ből, képekkel!

Falco-Körmend: labdával a szombathelyiek legendás játékosa, Kálmán László
Falco-Körmend: labdával a szombathelyiek legendás játékosa, Kálmán László
Forrás: VN-archív

2012 márciusában a végéhez közeledett az NB I.-es kosárlabda-bajnokság alapszakasza. A Falco remek formában volt, harcban állt a második bajnoki címéért. A szombathelyi gárda ezekben az években már kinőtt a "nagy testvér" Körmend árnyékából - de Körmend mégiscsak háromszoros bajnokként minden kosárszurkolóban tiszteletet ébresztett.

Falco-Körmend derbi 2012-ből

Fotók: VN-archív

Falco-Körmend derbi 2012-ből

A Falco-SZOVA KC Szombathely fogadta a MJUS-Fortress Körmend gárdáját. A telt házas mérkőzést nagy küzdelemben 72-64-re a Falco nyerte. A szombathelyi csapatban olyan játékosok szerepeltek, mint a legenda Kálmán László, a közönségkedven légiósók sorát Chad Timberlake, Djordje Pantelic erősítette, a magyar magot pedig többek között Szabó Zsolt, Will Tamás, Szanati Mátyás és Harazin Tamás alkotta. Körmendi oldalon a magyar játékosok húzták a szekeret, így Németh István, Ferencz Csaba, Eilingsfeld János, Fodor Gergely, vagy éppen Ruják András. A légiósok közül Rashad Bell és Mike English kapott helyet a kezdőben.

A bajnokságot végül mindkét vasi csapat szép eredménnyel, de keserű szájízzel fejezte be: a Falco kikapott a döntőben a Szolnoktól 3-1-re, míg a Körmend a bronzmérkőzést bukta el az Alba ellen (0-2). 

Érdemes végig nézni a képgalériát - nagyszerű játékosok, komoly érzelmek köszönnek vissza a fotókról!

 

 

