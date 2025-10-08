Falco-Körmend derbi 2012-ből - óriási meccs volt - képgalériával!

Falco-Körmend derbi 2012-ből

A Falco-SZOVA KC Szombathely fogadta a MJUS-Fortress Körmend gárdáját. A telt házas mérkőzést nagy küzdelemben 72-64-re a Falco nyerte. A szombathelyi csapatban olyan játékosok szerepeltek, mint a legenda Kálmán László, a közönségkedven légiósók sorát Chad Timberlake, Djordje Pantelic erősítette, a magyar magot pedig többek között Szabó Zsolt, Will Tamás, Szanati Mátyás és Harazin Tamás alkotta. Körmendi oldalon a magyar játékosok húzták a szekeret, így Németh István, Ferencz Csaba, Eilingsfeld János, Fodor Gergely, vagy éppen Ruják András. A légiósok közül Rashad Bell és Mike English kapott helyet a kezdőben.

A bajnokságot végül mindkét vasi csapat szép eredménnyel, de keserű szájízzel fejezte be: a Falco kikapott a döntőben a Szolnoktól 3-1-re, míg a Körmend a bronzmérkőzést bukta el az Alba ellen (0-2).

Érdemes végig nézni a képgalériát - nagyszerű játékosok, komoly érzelmek köszönnek vissza a fotókról!