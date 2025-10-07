Falco KC: harmadszor is idegenben!

Kosárlabda NB I.: az újonc Kaposvár vendégeként lép pályára szerdán a Falco KC.

Kaposváron lép pályára a Falco.

Fotó: Cseh Gábor

Nincs egyszerű dolga a Falcónak, ugyanis sorozatban harmadik idegenbeli bajnokijára készül – a szezonnyitón Oroszlányban (79-83), majd a második fordulóban Kecskeméten (84-95) nyert. Mindkét meccsen meg kellett küzdeni a győzelemért, néha akadozott a játék – de összességében mindkét győzelem megérdemelt volt.

– Nem kezdtünk rosszul, de aztán nem tudtunk jól alkalmazkodni a KTE agresszív védekezéséhez. Teljesen ritmust vesztettünk, könnyű kosarakat kaptunk, és rossz döntéseket hoztunk támadásban. Sikerült aztán védekezésben javulnunk, és ez energiát adott ahhoz, hogy támadásaink során jó döntéseket hozzunk. Kettőből kettőt nyertünk eddig, de még sok munka vár ránk, hogy jobbak legyünk, hiszen új a csapatunk – összegzett a kecskeméti mérkőzés után a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője, Milos Konakov, sejtetve, hogy azért még nincs csúcsformában a csapata (ami a szezon ilyen korai szakaszában talán nem is probléma).

Falco KC - Kaposvár

Az újonc Kaposvár két vereséggel kezdte a szezont – két szoros vereséggel, ami azt mutatja, hogy azért van tartás a csapatban. Az első fordulóban a bajnoki címvédő Szolnok vendégeként majdnem meglepetést okozott, de végül három ponttal kikapott (89-86). Aztán Szegeden is elbukott, ismét három ponttal maradt alul, ezúttal 68-65 arányban. A volt szombathelyi játékos, Dzunics Braniszlav által edzett Kaposvár most szerdán szezonbeli első hazai meccsére készül, a hírek szerint sok szurkoló előtt rendezik az összecsapást – és vélhetően mindent el fog követni, hogy megszerezze szezonbeli első győzelmét.

A Falco a meccs esélyese, de a házigazda teher nélkül, felszabadultan léphet pályára.

Kaposvári oldalon a három légiós, Trammel, Wilson és Walker a pontfelelős, hozzájuk csatlakozik még Filipovity Péter. Különösen az egyes-kettes poszton játszó Mylik Wilson kezdte jól a szezont, az eddig két bajnokin 21,5 pontot, 5,5 lepattanót átlagolt.