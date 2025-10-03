1 órája
Nem volt könnyű - Falco-siker Kecskeméten
Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 2. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Kecskemét vendégeként aratott küzdelmes győzelmet.
A Falco és a KTE is győzelemmel kezdte a szezont. A szombathelyi gárda Oroszlányban nyert 83-79-re, a kecskeméti pedig a ZTE vendégeként diadalmaskodott 86-83-ra – de amíg a Falco kötelező győzelmet aratott, addig a KTE bravúrt ért el Egerszegen.
A Falco kezdett jobban, gyorsabban, a 3. percben már 9-3-ra vezetett. De aztán „megérkezett” a meccsbe a házigazda is – ki is egyenlített (5. perc: 11-11). Egy pillanatra. Aztán a 7. percben, miután a Falco ismét meglépett, időt kért Ivkovics mester (13-19). Hiába, nem sikerült belassítani a Falcót, 10 pont fölé nőtt a szombathelyi előny (8. perc: 13-24). Szervezetten, csapatként játszott a Falco – és jól is dobott. Végül 12 ponttal nyerte meg az első etapot. A második negyedet Jovanovic triplája vezette fel. Egy nőtt a Falco előnye, 15 pontos különbségnél kért időt a KTE szakmai stábja (13. perc: 21-36). Ezúttal használtak az edző tanácsai, 6-0 ponttal tért vissza a pályára a KTE (27-36). Váradi triplája adott új lendületet a Falcónak. Aztán helyreállt a rend (16. perc: 27-42). Állandósult a stabil, 10 pont fölötti szombathelyi fór. A szívóan küzdő KTE azonban nem hagyta, hogy a Falco korán eldöntse a meccset, így „csak” 12 pontos vasi előnyt mutatott az eredményjelző a nagyszünetben (20. perc: 40-52).
Fordulás után váltott pontokkal folytatták a csapatok. Agresszívan játszott a KTE, látótávolságban tartotta ellenfelét, be-benézett 10 pont alá (23. perc: 48-57). Kiegyenlített csatát láthattak a szurkolók, mintha hullámvölgybe került volna a Falco – kellett a szombathelyi időkérés (51-59). Ám a Kecskemét rohamozott, zárkózott tovább – többek között extra triplákkal (26. perc: 56-59). Míg a Falco szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. A záró játékrész már csupán egy pontos vasi vezetésről kezdődött (30. perc: 66-67)... Sőt, a nyolcadik KTE-tripla után már egált mutatott a tábla (69-69). Szorult a Falco. De aztán ritmust váltott, a védekezését is rendezte, és némi előnyt harcolt ki magának (34. perc: 72-80) – Tanoh Dez játszott nagyon hasznosan. Ám a KTE ismét, sokadszor is felzárkózott (37. perc: 79-82). De futott az eredmény után, kapkodott, egyre többet hibázott a házigazda, amit büntetett a vendég. Az utolsó perc 82-90-es állásról kezdődött – innen pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet az esélyesebb Falco. Végül 11 ponttal nyert a vasi gárda.
jegyzőkönyv
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 84-95 (19-31, 21-21, 26-15, 18-28)
Kecskemét, 500 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: dr. Mészáros, Makrai, Rácz.
KTE: Seppala 16/3, Wittmann 12/6, Dautovic 7/3, Tomasevic 21/9, Scholl –. Csere: Karahodzsics 4, Ivkovics M. 10/6, Jarvi 12/3, Kelenföldi –, Tóth B. 2. Edző: Ivkovics Sztojan.
Falco: Váradi 13/6, Tanoh Dez 9/3,Novakovic 8/6, Wojcik 13, Belo 9. Csere: Whelan 4, Perl 24/6, Keller 2, Jovanovic 13/9, Herger –. Edző: Milos Konakov.
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3-9. 5. perc: 11-11. 8. perc: 13-24. 13. perc: 21-36. 16. perc: 27-42. 20. perc: 40-52. 23. perc: 48-57. 26. perc: 56-59. 30. perc: 66-67. 32. perc: 72-72. 34. perc: 72-80. 37. perc: 79-82. 39. perc: 82-90.
Kipontozódott: Ivkovics M. (36.).