Nem volt könnyű - Falco-siker Kecskeméten

A Falco és a KTE is győzelemmel kezdte a szezont. A szombathelyi gárda Oroszlányban nyert 83-79-re, a kecskeméti pedig a ZTE vendégeként diadalmaskodott 86-83-ra – de amíg a Falco kötelező győzelmet aratott, addig a KTE bravúrt ért el Egerszegen.

Váradi Benedek kivette a részét a győzelemből: 13/6 pont, 8 gólpassz.

Fotó: Unger Tamás

A Falco kezdett jobban, gyorsabban, a 3. percben már 9-3-ra vezetett. De aztán „megérkezett” a meccsbe a házigazda is – ki is egyenlített (5. perc: 11-11). Egy pillanatra. Aztán a 7. percben, miután a Falco ismét meglépett, időt kért Ivkovics mester (13-19). Hiába, nem sikerült belassítani a Falcót, 10 pont fölé nőtt a szombathelyi előny (8. perc: 13-24). Szervezetten, csapatként játszott a Falco – és jól is dobott. Végül 12 ponttal nyerte meg az első etapot. A második negyedet Jovanovic triplája vezette fel. Egy nőtt a Falco előnye, 15 pontos különbségnél kért időt a KTE szakmai stábja (13. perc: 21-36). Ezúttal használtak az edző tanácsai, 6-0 ponttal tért vissza a pályára a KTE (27-36). Váradi triplája adott új lendületet a Falcónak. Aztán helyreállt a rend (16. perc: 27-42). Állandósult a stabil, 10 pont fölötti szombathelyi fór. A szívóan küzdő KTE azonban nem hagyta, hogy a Falco korán eldöntse a meccset, így „csak” 12 pontos vasi előnyt mutatott az eredményjelző a nagyszünetben (20. perc: 40-52).

Fordulás után váltott pontokkal folytatták a csapatok. Agresszívan játszott a KTE, látótávolságban tartotta ellenfelét, be-benézett 10 pont alá (23. perc: 48-57). Kiegyenlített csatát láthattak a szurkolók, mintha hullámvölgybe került volna a Falco – kellett a szombathelyi időkérés (51-59). Ám a Kecskemét rohamozott, zárkózott tovább – többek között extra triplákkal (26. perc: 56-59). Míg a Falco szinte csak büntetőből tudott gyűrűbe találni. A záró játékrész már csupán egy pontos vasi vezetésről kezdődött (30. perc: 66-67)... Sőt, a nyolcadik KTE-tripla után már egált mutatott a tábla (69-69). Szorult a Falco. De aztán ritmust váltott, a védekezését is rendezte, és némi előnyt harcolt ki magának (34. perc: 72-80) – Tanoh Dez játszott nagyon hasznosan. Ám a KTE ismét, sokadszor is felzárkózott (37. perc: 79-82). De futott az eredmény után, kapkodott, egyre többet hibázott a házigazda, amit büntetett a vendég. Az utolsó perc 82-90-es állásról kezdődött – innen pedig már nem engedte ki a kezéből a győzelmet az esélyesebb Falco. Végül 11 ponttal nyert a vasi gárda.