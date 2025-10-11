38 perce
Köszöntésekkel színesített meccsen győzte le a Falco a Pécset - sok-sok fotó
A kosárlabda NB I 3. fordulójában a Falco hét ponttal legyőzte az NKA Universitas Pécset.
Falco-Vulcano Energia KC-Szombathely-NKA Universitas Pécs 87-80 (18-18, 14-15, 34-22, 21-25). Szombathely. Schaeffler Aréna Savaria, 2780 néző, NB I-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi, Minár, Nepp.
FALCO: Váradi 6, Tanoh Dez 3, Novakovics 1, Wojcik 12/3, Belo 20/3. Csere: Jovanovics 6, Whelan 11/9. Perl 24, Keller Á. 4. Edző: Milos Konakov.
NKA PÉCS: Carapic 11, Rátgéber –, Durmo 20/3, Meleg 11/3, Pohto 24. Csere: Lukácsi 6/, Mezőfi –, Brbaklic –, Bor –, Bogdanovic 6. Edző: Bojan Salatic.
Az eredmény alakulása. 5. perc: 7-7. 10. perc: 18-18. 15. perc: 25-27. 20. perc: 32-33. 25. perc: 51-42. 30. perc: 66-55. 35. perc: 78-70. 40. perc: 87-80.
A Pécs elleni találkozó előtt felkerült a csarnok mennyezetére a tavalyi Magyar Kupa-győzelmet jelképező zászló. Majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének képviselő köszöntötték Perl Zoltánt, akit a tavalyi NB I.-es szezon legjobb játékosának választottak.
Falco-Pécs kosármeccsFotók: Cseh Gábor
Az első negyedet a vendégek 2+1-es akciója indította, Durmo után Belo szépített, 2-3. Meleg triplájával növelték a fölényt, majd Wójcik szépített látványos zsákolással. A játékrész derekán Belo egalizált, majd Durmo vette vissza a vezetést, 7-10. Perl csatlakozása után Meleg és Pohto is betalált, 7-14. Miután Perl a vonalról szépített, ziccerből is betalált. Jovanovics pontjai után, már az utolsó percben újra Perl volt eredményes, 15-16. A végén még Durmo és Whelan kintről is betalált, 18-18. A második negyed elején Whelan a második tripláját is beszórta, Bogdanovics reagált, 21-20. Keller közelije után, 23-23-nál pécsi időkérés következett. Pohto és Belo pontjai után, 25-25 állt a táblán. A negyed közepén Meleg következett, majd Durmo is betalált, 25-29-nél Konakov mester kért időt. Jókor, mert Wójcik hármasa éppen célba ért, Meleg felelt (28-31). Wójcik lepattanózott remekül, majd Belo talált be közelről, 32-31-nél vették vissza a vezetést a vasiak, azonnal jött a pécsi időkérés. A félidő végén egy pécsi dupla esett még be: 32-33.
A nagyszünetben újabb ünnepségnek lehettek szemtanúi a szurkolók: a klub köszöntötte az ügyvezetői feladatoktól 45 év után visszavonuló vezetőjét, Gráczer Györgyöt.
Falco KC: ünnepi pillanatok Perl Zoltánnal, Gráczer Györggyel - fotók, videó
A harmadik negyedet jól kezdték a hazaiak, Belo és Perl kosaraival, a játékrész derekán már 54-48-ra vezettek, majd Whelan tett rá még egyet. Perl ötödik asszisztja után Keller is betalált (60-50). A negyed hajrájában felzárkóztak a vendégek, de Whelan újabb triplája megnyugtatott mindenkit (64-55). A negyedik negyedet sokkal jobban kezdték a pécsiek, egy perc alatt öt pontot termeltek. Pohtót nem tudták megállítani a sárga-feketék, már 20 pontnál járt. Wójcik és Pohto kosarai után Jovanovics közelről volt eredményes (76-66), Nem adta fel a Pécs, Durmo pontjai, majd Perl vonalról elengedett labdái következtek, (78-68). Pohto és Durmo pontjaival 78-71-re jöttek fel a pécsiek. A dudaszó előtt három perccel Carapic is szerzett egy duplát, 80-75-nél muszáj volt időt kérni. Belo talált be jókor, sőt, Perl 2+1-es akciója el is döntött mindent. Lukácsi második hármasával szépítettek a vendégek, 85-78-nál újabb Konakov-időkérés következett. Az utolsó másodpercekben a hazaiaknál Váradi, a pécsieknél még Mezőfi is betalált, a Falco végül 87-80-ra nyert.
Falco-Pécs: edzői nyilatkozatok
Milos Konakov: - Gratulálok Gráczer Györgynek, nagy kitartásra vall 45 éven keresztül felépíteni valamit és ott lenni nap mint nap. Örülök, hogy ebből nyolc évet együtt dolgozhattam vele. Ami a mérkőzést illeti, az első félidei támadójátékunk akadozott, de a védekezéssel meccsben tudtunk maradni. A második félidőben sokkal fizikálisabban játszottunk, kontrolláltuk a játékot – ebben nagy segítségünkre volt szurkolótáborunk. Voltak hibáink, kihagyásaink, de mind a négy bajnoki mérkőzésünket azért csak megnyertük – ehhez gratulálok a játékosoknak.
Bojan Salatic: - Egy vesztes mérkőzés után az edző nem lehet teljesen elégedett, bennem is van hiányérzet. Szoros mérkőzés vívtunk ugyan a Falcóval, de több ziccert is kihagytunk, nem koncentráltunk megfelelően.