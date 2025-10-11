Köszöntésekkel színesített meccsen győzte le a Falco a Pécset - sok-sok fotó

A harmadik negyedet jól kezdték a hazaiak, Belo és Perl kosaraival, a játékrész derekán már 54-48-ra vezettek, majd Whelan tett rá még egyet. Perl ötödik asszisztja után Keller is betalált (60-50). A negyed hajrájában felzárkóztak a vendégek, de Whelan újabb triplája megnyugtatott mindenkit (64-55). A negyedik negyedet sokkal jobban kezdték a pécsiek, egy perc alatt öt pontot termeltek. Pohtót nem tudták megállítani a sárga-feketék, már 20 pontnál járt. Wójcik és Pohto kosarai után Jovanovics közelről volt eredményes (76-66), Nem adta fel a Pécs, Durmo pontjai, majd Perl vonalról elengedett labdái következtek, (78-68). Pohto és Durmo pontjaival 78-71-re jöttek fel a pécsiek. A dudaszó előtt három perccel Carapic is szerzett egy duplát, 80-75-nél muszáj volt időt kérni. Belo talált be jókor, sőt, Perl 2+1-es akciója el is döntött mindent. Lukácsi második hármasával szépítettek a vendégek, 85-78-nál újabb Konakov-időkérés következett. Az utolsó másodpercekben a hazaiaknál Váradi, a pécsieknél még Mezőfi is betalált, a Falco végül 87-80-ra nyert.

Falco-Pécs: edzői nyilatkozatok

Milos Konakov: - Gratulálok Gráczer Györgynek, nagy kitartásra vall 45 éven keresztül felépíteni valamit és ott lenni nap mint nap. Örülök, hogy ebből nyolc évet együtt dolgozhattam vele. Ami a mérkőzést illeti, az első félidei támadójátékunk akadozott, de a védekezéssel meccsben tudtunk maradni. A második félidőben sokkal fizikálisabban játszottunk, kontrolláltuk a játékot – ebben nagy segítségünkre volt szurkolótáborunk. Voltak hibáink, kihagyásaink, de mind a négy bajnoki mérkőzésünket azért csak megnyertük – ehhez gratulálok a játékosoknak.

Bojan Salatic: - Egy vesztes mérkőzés után az edző nem lehet teljesen elégedett, bennem is van hiányérzet. Szoros mérkőzés vívtunk ugyan a Falcóval, de több ziccert is kihagytunk, nem koncentráltunk megfelelően.



