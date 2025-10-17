Falco: szomszédvári rangadó Sopronban!

Sopron-Falco KC szomszédvári derbi - erőltetett menetben van a szombathelyi csapat.

Falco: Patrick Whelan (12) nehéz meccsre számít Sopronban.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Cseh Gábor

Sopron-Falco

A Falco már négy bajnokit játszott: legyőzte az Oroszlányt, a Kecskemétet, a Kaposvárt és a Pécset. A Sopron is elég jól elkapta a rajtot: kezdésként ugyan még kikapott hazai pályán az Albától (90-98), de aztán nyert Körmenden (71-95), legutóbb pedig Zalaegerszegen diadalmaskodott (89-94) – vagyis jó formában várja a Falco elleni derbit.

Már a soproni csapatot erősíti a Falco volt játékosa, Kovács Benedek, akinek úgy tűnik, hogy sikerült beilleszkednie új csapatába: több mint 16 perceket töltött a pályán, 10,3 pontot áltagolt eddig – a Körmend ellen például 21 pontig jutott. Az SKC legveszélyesebb játékosának az amerikai irányító, Joshua Thompson tűnik, aki eddig kereken 20 pontot, 4,7 gólpasszt átlagolt. De a bosnyák hátvéd, Manjgafic Fahrudin 19,7 pontos átlaga is tiszteletet parancsoló adta. Rájuk minden bizonnyal fokozottan figyelni kell.

Nehezíti a Falco helyzetét, hogy szerdán még Európa-kupa meccset játszott a spanyol Zaragoza vendégeként – egy jó bő 20 percig bírta esélyesebb ellenfele tempóját, végül 97-82-re kapott ki –, és csak csütörtökön délután tért haza Szombathelyre. Így mindössze két edzéssel hangolódott rá a a soproni rangadóra. A sérülésből lábadozó Bognár Kristóf még nem bevethető.

– Három nehéz nap van mögöttünk, két hosszú utazással, és egy kemény, fizikális meccsel – mondta Patrick Whelan, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely brit légiósa. – De tudtuk, hogy mit vállalunk, felkészültünk a kettős terhelésre. Sajnálom, hogy kikaptunk Zaragozában, de tanulunk a mérkőzésből – és még bőven van fejlődéi lehetőség a csapatunkban. A Sopron jó csapat, gyors kosárlabdát játszik, remekül támad – mindhárom bajnokiján eljutott 90 pontig, vagy fölé. Éppen ezért ügyelnünk kell a védekezésre, a visszarendeződésre. Tudom, hogy szomszédvári rangadót játszunk, ami fontos a szurkolóinknak – ezért is szeretnénk nyerni. Ráadásul az ellenfél irányítója, Luke Nelson csapattársam a válogatottnál – ha nyerünk Sopronban, akkor én zrikálhatom őt a következő válogatott összetartáson!

A soproni klub 150 belépőt küldött Szombathelyre.

