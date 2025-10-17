október 17., péntek

Hedvig névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Falco: szomszédvári rangadó Sopronban!

Címkék#szomszédvár#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely#kosárlabda#Sopron

Az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 4. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a szomszédvár Sopron vendégeként lép pályára szombaton 15.30-kor. A Sopron-Falco KC szomszédvári derbit az M4 Sport televízió élőben közvetíti..

Vaol.hu

Sopron-Falco KC szomszédvári derbi - erőltetett menetben van a szombathelyi csapat.

042-HZFalco-CSG_6094
Falco: Patrick Whelan (12) nehéz meccsre számít Sopronban.
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Cseh Gábor

Sopron-Falco

A Falco már négy bajnokit játszott: legyőzte az Oroszlányt, a Kecskemétet, a Kaposvárt és a Pécset. A Sopron is elég jól elkapta a rajtot: kezdésként ugyan még kikapott hazai pályán az Albától (90-98), de aztán nyert Körmenden (71-95), legutóbb pedig Zalaegerszegen diadalmaskodott (89-94) – vagyis jó formában várja a Falco elleni derbit.

Már a soproni csapatot erősíti a Falco volt játékosa, Kovács Benedek, akinek úgy tűnik, hogy sikerült beilleszkednie új csapatába: több mint 16 perceket töltött a pályán, 10,3 pontot áltagolt eddig – a Körmend ellen például 21 pontig jutott. Az SKC legveszélyesebb játékosának az amerikai irányító, Joshua Thompson tűnik, aki eddig kereken 20 pontot, 4,7 gólpasszt átlagolt. De a bosnyák hátvéd, Manjgafic Fahrudin 19,7 pontos átlaga is tiszteletet parancsoló adta. Rájuk minden bizonnyal fokozottan figyelni kell.

Nehezíti a Falco helyzetét, hogy szerdán még Európa-kupa meccset játszott a spanyol Zaragoza vendégeként – egy jó bő 20 percig bírta esélyesebb ellenfele tempóját, végül 97-82-re kapott ki –, és csak csütörtökön délután tért haza Szombathelyre. Így mindössze két edzéssel hangolódott rá a a soproni rangadóra. A sérülésből lábadozó Bognár Kristóf még nem bevethető.

– Három nehéz nap van mögöttünk, két hosszú utazással, és egy kemény, fizikális meccsel – mondta Patrick Whelan, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely brit légiósa. – De tudtuk, hogy mit vállalunk, felkészültünk a kettős terhelésre. Sajnálom, hogy kikaptunk Zaragozában, de tanulunk a mérkőzésből – és még bőven van fejlődéi lehetőség a csapatunkban. A Sopron jó csapat, gyors kosárlabdát játszik, remekül támad – mindhárom bajnokiján eljutott 90 pontig, vagy fölé. Éppen ezért ügyelnünk kell a védekezésre, a visszarendeződésre. Tudom, hogy szomszédvári rangadót játszunk, ami fontos a szurkolóinknak – ezért is szeretnénk nyerni. Ráadásul az ellenfél irányítója, Luke Nelson csapattársam a válogatottnál – ha nyerünk Sopronban, akkor én zrikálhatom őt a következő válogatott összetartáson!

 

A soproni klub 150 belépőt küldött Szombathelyre.

További mérkőzések:

  • Szombat, 18.00: Honvéd–Szeged, Pécs–Oroszlány, Alba–Kaposvár, ZTE–Debrecen, Körmend-Paks.
  • Vasárnap, 18.00: Kecskemét–Szolnok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu